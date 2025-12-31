3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
13.30 Penrinkoh - Rutin UG 3+ (1,60)
17.00 Tadamun buri - Kalali UG 3+ (1,45)
18.30 Al Holud - Al Hilal UG 3+ (1,28)
Ukupna kvota: 4,78
