PRONAĐENO TELO KOD ŠKOLE U NOVOM SADU: Pištolj se nalazio pored muškarca

JEDNA osoba pronađena je bez znakova života na terenu škole u Novom Sadu.

Kako se saznaje, reč je o nepoznatom muškarcu, a na licu mesta pronađen je pištolj.

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je reč o samoubistvu.

Prema nezvaničnim informacijama, nema tragova koji bi ukazivali na učešće drugih osoba, ali se sprovodi detaljna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

