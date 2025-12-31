DUŠAN TADIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Evo šta je bivši kapiten reprezentacije Srbije rekao o transferu u Crvenu zvezdu

DUŠAN Tadić je imao i te kako turbulentu 2025. godinu.

Foto: FSS

Naime, bivši kapiten reprezentacije Srbije prošlog leta nakon rastanka sa Fenerbahčeom u jednom momentu je bio na korak do Crvene zvezde, ali nije došlo do finalizacije transfera sa najtrofejnijim srpskim klubom.

- Bilo je pomalo stresno. Imao sam puno opcija i u jednom trenutku sam bio zbunjen. Kada imaš previše izbora, onda želiš sve. Naravno, to nije moguće. Ne možeš da budeš na dva mesta u isto vreme. Ne volim da govorim konkretna imena iz poštovanja prema klubovima, ali istina je da je bilo interesovanja iz Španije, Italije, Grčke, Engleske i još nekih zemalja. Na kraju sam uveren da sam doneo pravu odluku - rekao je Tadić koga je cela Srbija videla u crveno-belom.

Podsećanja radi, generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da su crveno-beli u tom prelaznom roku "prešli sve crvene linije" da bi Dušan Tadić prešao na "Marakanu", ali se to nije dogodilo.

- Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu posle rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe", govorio je prvi operativac Crvene zvezde.

Međutim, Tadić je sada vezista Al-Vahde i u 22 nastupa za taj tim postigao je pet golova, uz 11. asistencija.