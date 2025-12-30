SENEGAL U OSMINI FINALA AFRIČKOG KUPA: U pobedi strelac i bivši napadač Crvene zvezde

SENEGAL će igrati u osmini finala Afričkog kupa nacija nakon što je u 3. kolu pobedio Benin sa 3:0.

FOTO: Tanjug/AP/Themba Hadebe

Trebalo je "lavovima terenge" 38 minuta da slome otpor rivala. Abdulaj Sek uspeo je da zatrese mrežu rivala.

Igrao se 62. minut kad je Habib Dijalo duplirao prednost. Ipak, posle toga usledio je neočekivan problem za Senegal koji je od 71. minuta ostao sa desetoricom na terenu jer je Kalidu Kulibali dobio crveni karton.

Ni to što su bili brojčano jačiji nije pomoglo Beninu da postigne bar počasni pogodak. Čak se ovoj selekciji treći put zatresla mreža.

Konačan rezultat u sedmom minutu nadoknade postavio je bivši fudbaler Crvene zvezde Šerif Endijaj koji je bio precizan sa bele tačke.

Senegal će igrati u osmini finala. On je grupnu fazu okončao sa sedam bodova, koliko ima i DR Kongo. Benin je na tri, dok je Bocvana bez bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“