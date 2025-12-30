Torte i kolači

PILEĆE PLJESKAVICE SA SIROM: Lako se pripremaju i nestaju sa tanjira za tren!

Milena Tomasevic

30. 12. 2025. u 18:10

Sočni, mirisni i neodoljivo hrskavi, ovi pileći kotleti sa sirom su savršen izbor za svečanu trpezu, novogodišnju zabavu ili brzu porodičnu večeru.

ПИЛЕЋЕ ПЉЕСКАВИЦЕ СА СИРОМ: Лако се припремају и нестају са тањира за трен!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pilećih prsa
  • 150 gr žutog sira (gauda, mocarela ili sličan)
  • 2 jaja
  • 3–4 kašike univerzalnog brašna ili krompirovog skroba
  • 2–3 kašike sitno seckanog vlašca
  • 1 čen belog luka (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje

Priprema:

Pileće filete sitno iseckajte nožem.  Sir izrendajte na krupno rende i dodajte mesu. Ubacite jaja, brašno (ili skrob), vlašac, sitno seckan ili izgnječen beli luk, so i biber. Dobro promešajte da dobijete gušću smesu. Kašikom spuštajte smesu u zagrejano ulje i oblikujte male pljeskavice. Pržite na srednjoj vatri 3–4 minuta sa svake strane, dok lepo ne porumene i postanu hrskave. Ocedite na papirnom ubrusu i poslužite.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: Osvojite ga, nema sada stajanja!

RUSKA VOJSKA NA 15km OD VELIKOG GRADA Putin izdao naređenje: "Osvojite ga, nema sada stajanja!"