PILEĆE PLJESKAVICE SA SIROM: Lako se pripremaju i nestaju sa tanjira za tren!
Sočni, mirisni i neodoljivo hrskavi, ovi pileći kotleti sa sirom su savršen izbor za svečanu trpezu, novogodišnju zabavu ili brzu porodičnu večeru.
Sastojci
- 500 gr pilećih prsa
- 150 gr žutog sira (gauda, mocarela ili sličan)
- 2 jaja
- 3–4 kašike univerzalnog brašna ili krompirovog skroba
- 2–3 kašike sitno seckanog vlašca
- 1 čen belog luka (po želji)
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
Priprema:
Pileće filete sitno iseckajte nožem. Sir izrendajte na krupno rende i dodajte mesu. Ubacite jaja, brašno (ili skrob), vlašac, sitno seckan ili izgnječen beli luk, so i biber. Dobro promešajte da dobijete gušću smesu. Kašikom spuštajte smesu u zagrejano ulje i oblikujte male pljeskavice. Pržite na srednjoj vatri 3–4 minuta sa svake strane, dok lepo ne porumene i postanu hrskave. Ocedite na papirnom ubrusu i poslužite.
Prijatno!
Preporučujemo
ŠTAPIĆI SA SLANINOM I SIROM: Ideja za brzu užinu
30. 12. 2025. u 23:10
ROL BAKLAVA SA VIŠNjAMA I ČOKOLADOM : Svršen spoj kiselkastog i slatkog
30. 12. 2025. u 22:45
PEČENI BAGETI U VIŠE UKUSA: Hit za svaku zabavu
30. 12. 2025. u 21:51
PILETINA U MAJONEZ SOSU SA SIROM: Svi će tražiti još jednu porciju!
30. 12. 2025. u 17:10
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)