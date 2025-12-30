BIVŠI TRENER ZVEZDE PREUZEO ŽELJEZNIČAR! Sarajevo na nogama, kakav transfer!

ŽELjEZNIČAR iz Sarajeva dobio je novog trenera, koji zna kako se osvajaju trofeji.

FOTO: N. Paraušić

Na klupu kluba sa "Grbavice" stigao je nekadašnji strateg Crvene zvezde, Slaviša Stojanović, potvrdio je tim iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

On je sa klubom sa "Marakane" 2014. godine osvojio prvenstvo Srbije. Takođe, sa Domžalama dva puta je bio šampion Slovenije.

Ovaj 56-godišnji stručnjak ima zavidno trenersko iskustvo. Kao šef stručnog štaba predvodio je Domžale, Celje, Koper, Crvenu zvezdu, Lirs, Jatai, Rigu, Levski iz Sofije, kao i reprezentacije Slovenije i Letonije.

Podsetimo, Željezničar se nalazi na petom mestu Premijer lige BiH sa 25 bodova, a poslednju pobedu ostvario je 29. oktobra kad je u Kupu pobedio Slobodu (2:0).

Stojanović će na klupi kluba iz Sarajeva debitovati 6. februara kad je na programu utakmica protiv Posušja.

