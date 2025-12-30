BIVŠI TRENER ZVEZDE PREUZEO ŽELJEZNIČAR! Sarajevo na nogama, kakav transfer!
ŽELjEZNIČAR iz Sarajeva dobio je novog trenera, koji zna kako se osvajaju trofeji.
Na klupu kluba sa "Grbavice" stigao je nekadašnji strateg Crvene zvezde, Slaviša Stojanović, potvrdio je tim iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
On je sa klubom sa "Marakane" 2014. godine osvojio prvenstvo Srbije. Takođe, sa Domžalama dva puta je bio šampion Slovenije.
Ovaj 56-godišnji stručnjak ima zavidno trenersko iskustvo. Kao šef stručnog štaba predvodio je Domžale, Celje, Koper, Crvenu zvezdu, Lirs, Jatai, Rigu, Levski iz Sofije, kao i reprezentacije Slovenije i Letonije.
Podsetimo, Željezničar se nalazi na petom mestu Premijer lige BiH sa 25 bodova, a poslednju pobedu ostvario je 29. oktobra kad je u Kupu pobedio Slobodu (2:0).
Stojanović će na klupi kluba iz Sarajeva debitovati 6. februara kad je na programu utakmica protiv Posušja.
