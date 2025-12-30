Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA SLANINOM I SIROM: Ideja za brzu užinu

Milena Tomasevic

30. 12. 2025. u 23:10

Jednostavan recept od lisnatog testa koji spaja hrskavost, punoću ukusa i praktičnost – idealan za svaki dan.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 pakovanja lisnatog testa
  • 1 pakovanje slanine (tanko sečene)
  • rendani čedar sir (po ukusu)
  • 3 kašike paradajz pirea (ili pasate)
  • 1 jaje (umućeno)
  • susam za posipanje

Priprema

Razmotajte jedno lisnato testo i stavite ga na papir za pečenje. Ravnomerno ga premažite paradajz pireom. Poređajte slaninu preko cele površine. Pospite rendanim čedar sirom. Prekrijte drugim lisnatim testom i blago pritisnite ivice viljuškom da se spoje. Isecite testo na trakice (oko 10–12 komada). Svaku trakicu uvijte u spiralu. Poređajte štapiće na pleh, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta, dok ne postanu zlatno-hrskavi.

Uživajte!

