ŠTAPIĆI SA SLANINOM I SIROM: Ideja za brzu užinu
Jednostavan recept od lisnatog testa koji spaja hrskavost, punoću ukusa i praktičnost – idealan za svaki dan.
Sastojci
- 2 pakovanja lisnatog testa
- 1 pakovanje slanine (tanko sečene)
- rendani čedar sir (po ukusu)
- 3 kašike paradajz pirea (ili pasate)
- 1 jaje (umućeno)
- susam za posipanje
Priprema
Razmotajte jedno lisnato testo i stavite ga na papir za pečenje. Ravnomerno ga premažite paradajz pireom. Poređajte slaninu preko cele površine. Pospite rendanim čedar sirom. Prekrijte drugim lisnatim testom i blago pritisnite ivice viljuškom da se spoje. Isecite testo na trakice (oko 10–12 komada). Svaku trakicu uvijte u spiralu. Poređajte štapiće na pleh, premažite umućenim jajetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20 minuta, dok ne postanu zlatno-hrskavi.
Uživajte!
