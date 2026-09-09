Salate i čorbe

GLAZIRANA ŠARGAREPA: jednostavan prilog koji osvaja

Milena Tomasevic

09. 09. 2026. u 15:00

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Mekana iznutra, sjajna i karamelizovana spolja, sa blagom slatkoćom, puterom i mirisnim začinima.Ovako pripremljena šargarepa je savršen prilog uz meso, ribu, ali i lagani ručak.

ГЛАЗИРАНА ШАРГАРЕПА: једноставан прилог који осваја

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 7 šargarepa
  • 30 gr putera
  • 3 kašike šećera
  • so
  • biber
  • ruzmarin
  • vlasac
  • parmezan po želji

Priprema:

Šargarepu oljuštite, odsecite krajeve i prepolovite je po dužini. U šerpi otopite puter, dodajte šećer i začine, pa promešajte. Ubacite šargarepu i prelijte vodom. Kuvajte oko 15 minuta, zatim otklopite i nastavite da kuvate još 15 minuta na srednje jakoj temperaturi, dok tečnost ne ispari i šargarepa se lepo glazira. Prelijte je dobijenim sosom, posolite i pospite vlascem. Po želji dodajte i malo rendanog parmezana — za još bogatiji ukus!

Prijatno!

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