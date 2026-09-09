GLAZIRANA ŠARGAREPA: jednostavan prilog koji osvaja

Mekana iznutra, sjajna i karamelizovana spolja, sa blagom slatkoćom, puterom i mirisnim začinima.Ovako pripremljena šargarepa je savršen prilog uz meso, ribu, ali i lagani ručak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

7 šargarepa

30 gr putera

3 kašike šećera

so

biber

ruzmarin

vlasac

parmezan po želji

Priprema:

Šargarepu oljuštite, odsecite krajeve i prepolovite je po dužini. U šerpi otopite puter, dodajte šećer i začine, pa promešajte. Ubacite šargarepu i prelijte vodom. Kuvajte oko 15 minuta, zatim otklopite i nastavite da kuvate još 15 minuta na srednje jakoj temperaturi, dok tečnost ne ispari i šargarepa se lepo glazira. Prelijte je dobijenim sosom, posolite i pospite vlascem. Po želji dodajte i malo rendanog parmezana — za još bogatiji ukus!

Prijatno!