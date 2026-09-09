ČOKOLADNE ŠTANGLICE: Magija u svakom zalogaju!
Hrskava podloga od keksa, čokoladne kapljice, kokos, suvo voće, bademi i svilenkasto slatko kondenzovano mleko — sve zajedno se pretvara u desert koji je istovremeno hrskav, bogat i neodoljiv.
Sastojci
- 250 gr običnog slatkog keksa, samlevenog
- 170 gr putera, otopljenog
- 190 gr čokoladnih kapljica
- 85 gr kokosa
- 170 gr suvih brusnica
- 85 gr listića badema
- 395 gr zaslađenog kondenzovanog mleka
Priprema:
Zagrejte rernu na 170°C sa ventilatorom. Kalup veličine 20 × 20 cm podmažite i obložite papirom za pečenje. Pomešajte mleveni keks sa otopljenim puterom i dobro utisnite smesu na dno kalupa. Preko podloge ravnomerno rasporedite čokoladne kapljice, zatim kokos, suve brusnice i bademe. Na kraju sve ravnomerno prelijte kondenzovanim mlekom. Pecite oko 30 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnu boju. Ostavite da se ohladi u kalupu, a zatim stavite u frižider da se dobro stegne.
Prijatno!
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