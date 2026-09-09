Torte i kolači

ČOKOLADNE ŠTANGLICE: Magija u svakom zalogaju!

Milena Tomasevic

09. 09. 2026. u 07:00

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Hrskava podloga od keksa, čokoladne kapljice, kokos, suvo voće, bademi i svilenkasto slatko kondenzovano mleko — sve zajedno se pretvara u desert koji je istovremeno hrskav, bogat i neodoljiv.

ЧОКОЛАДНЕ ШТАНГЛИЦЕ: Магија у сваком залогају!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 250 gr običnog slatkog keksa, samlevenog
  • 170 gr putera, otopljenog
  • 190 gr čokoladnih kapljica
  • 85 gr kokosa
  • 170 gr suvih brusnica
  • 85 gr listića badema
  • 395 gr zaslađenog kondenzovanog mleka

Priprema:

Zagrejte rernu na 170°C sa ventilatorom. Kalup veličine 20 × 20 cm podmažite i obložite papirom za pečenje. Pomešajte mleveni keks sa otopljenim puterom i dobro utisnite smesu na dno kalupa. Preko podloge ravnomerno rasporedite čokoladne kapljice, zatim kokos, suve brusnice i bademe. Na kraju sve ravnomerno prelijte kondenzovanim mlekom. Pecite oko 30 minuta, dok površina ne dobije lepu zlatnu boju. Ostavite da se ohladi u kalupu, a zatim stavite u frižider da se dobro stegne. 

Prijatno! 

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