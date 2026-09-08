OVSENI KOLAČ SA KOKOSOM: Jednostavan za pripremu

Kombinacija ovsenih pahuljica, kokosa, putera i zlatnog sirupa, a po želji mu možete dodati i čokoladne komadiće. Sve se priprema za svega desetak minuta, bez oblikovanja kolačića, a dobija se ukusan i sočan kolač idealan uz kafu ili za užinu.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 šolja ovsenih pahuljica

1 šolja glatkog brašna

⅔ šolje smeđeg šećera

⅔ šolje kokosovog brašna

125 g putera

2 kašike zlatnog sirupa

2 kašike vode

½ kašičice sode bikarbone

1 šolja čokoladnih kapljica, po želji

Priprema

Rernu zagrejte na 160 °C, sa uključenim ventilatorom. Pleh za kolač obložite papirom za pečenje.

Puter, zlatni sirup i vodu stavite u posudu i zagrejte u mikrotalasnoj pećnici dok se puter ne istopi. Dodajte sodu bikarbonu i promešajte.

U posebnoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, brašno, smeđi šećer i kokos. Dodajte otopljenu smesu sa puterom i dobro promešajte dok se svi sastojci ne sjedine.

Ostavite smesu da se malo prohladi, pa umešajte čokoladne kapljice, ako ih koristite. Smesu prebacite u pripremljeni pleh i dobro je pritisnite kako bi bila ravnomerno raspoređena.

Pecite oko 25 minuta, dok kolač ne dobije svetlozlatnu boju. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim ga isecite na kocke ili štanglice.

Prijatno!