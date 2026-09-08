OVSENI KOLAČ SA KOKOSOM: Jednostavan za pripremu
Kombinacija ovsenih pahuljica, kokosa, putera i zlatnog sirupa, a po želji mu možete dodati i čokoladne komadiće. Sve se priprema za svega desetak minuta, bez oblikovanja kolačića, a dobija se ukusan i sočan kolač idealan uz kafu ili za užinu.
Sastojci
- 1 šolja ovsenih pahuljica
- 1 šolja glatkog brašna
- ⅔ šolje smeđeg šećera
- ⅔ šolje kokosovog brašna
- 125 g putera
- 2 kašike zlatnog sirupa
- 2 kašike vode
- ½ kašičice sode bikarbone
- 1 šolja čokoladnih kapljica, po želji
Priprema
Rernu zagrejte na 160 °C, sa uključenim ventilatorom. Pleh za kolač obložite papirom za pečenje.
Puter, zlatni sirup i vodu stavite u posudu i zagrejte u mikrotalasnoj pećnici dok se puter ne istopi. Dodajte sodu bikarbonu i promešajte.
U posebnoj posudi pomešajte ovsene pahuljice, brašno, smeđi šećer i kokos. Dodajte otopljenu smesu sa puterom i dobro promešajte dok se svi sastojci ne sjedine.
Ostavite smesu da se malo prohladi, pa umešajte čokoladne kapljice, ako ih koristite. Smesu prebacite u pripremljeni pleh i dobro je pritisnite kako bi bila ravnomerno raspoređena.
Pecite oko 25 minuta, dok kolač ne dobije svetlozlatnu boju. Ostavite da se potpuno ohladi, a zatim ga isecite na kocke ili štanglice.
Prijatno!
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