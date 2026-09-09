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TRAKASTA SALATA: Šarena zimnica koja se obožava

Milena Tomasevic

09. 09. 2026. u 12:00

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Kombinacija šargarepe, kornišona i crvene i žute paprike izgleda prelepo u tegli, a priprema je jednostavna i brza.

ТРАКАСТА САЛАТА: Шарена зимница која се обожава

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 kg šargarepe
  • 1 kg kornišona
  • 1 kg crvene paprike
  • 1 kg žute paprike
  • 1,9 l vode
  • 1 kesica Dr. Oetker Pikant Fix – kiseli
  • 300 ml sirćeta (8%)
  • 150 gr šećera

Priprema

Šargarepu oljuštite i isecite na duge, tanke trake. Kornišone operite i isecite na trakice. Paprike očistite od semenki i takođe isecite na trake.
Svo povrće lagano promešajte.
U šerpi pomešajte vodu, sirće, šećer i Pikant Fix. Zagrejte do ključanja, pa kuvajte još 3–5 minuta. Vrućom tečnošću prelijte pripremljeno povrće, rasporedite u čiste tegle i dobro zatvorite.

Prijatno!

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