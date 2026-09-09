TRAKASTA SALATA: Šarena zimnica koja se obožava
Kombinacija šargarepe, kornišona i crvene i žute paprike izgleda prelepo u tegli, a priprema je jednostavna i brza.
Sastojci
- 1 kg šargarepe
- 1 kg kornišona
- 1 kg crvene paprike
- 1 kg žute paprike
- 1,9 l vode
- 1 kesica Dr. Oetker Pikant Fix – kiseli
- 300 ml sirćeta (8%)
- 150 gr šećera
Priprema
Šargarepu oljuštite i isecite na duge, tanke trake. Kornišone operite i isecite na trakice. Paprike očistite od semenki i takođe isecite na trake.
Svo povrće lagano promešajte.
U šerpi pomešajte vodu, sirće, šećer i Pikant Fix. Zagrejte do ključanja, pa kuvajte još 3–5 minuta. Vrućom tečnošću prelijte pripremljeno povrće, rasporedite u čiste tegle i dobro zatvorite.
Prijatno!
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