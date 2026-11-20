NIKAD brža priprema hranljivog i ukusnog ručka koji se obožava. Sve što vam je potrebno su tikvice i makarone i par sastojaka iz frižidera.

Foto: Printskrin Jutjub/ Kuhinja Valentina Mašković

Sastojci:

500gr. makarona



Priprema:

200ml. jogurta100ml. ulje4 jajaSo i ostale začine dodajte po svom ukusu200gr. domaćeg tvrđeg sira150gr. sira koji se topi (kačkavalj)

Skuvate makarone u slanoj vodi. Dok se makarone kuvaju vi očistite i izrendajte tikvice, posolite ih i dodajte biber, a potom u njih stavite sir, jaja i jogurt. Dodajte u tu smesu i makarone koje ste procedili. Sve izmešajte, pa preručite u pleh. Zapecite oko 15 minuta na 200 stepeni Celzijusa. Pre posluživanja, na vrele makarone izrendajte kačkavalj.

(Stil)