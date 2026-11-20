RUČAK ZA DANAS: Zapečene makarone, tikvice i sir - Lagano i preukusno, a tako brzo
NIKAD brža priprema hranljivog i ukusnog ručka koji se obožava. Sve što vam je potrebno su tikvice i makarone i par sastojaka iz frižidera.
Sastojci:
500gr. makarona
200ml. jogurta
100ml. ulje
4 jaja
So i ostale začine dodajte po svom ukusu
200gr. domaćeg tvrđeg sira
150gr. sira koji se topi (kačkavalj)
Priprema:
Skuvate makarone u slanoj vodi. Dok se makarone kuvaju vi očistite i izrendajte tikvice, posolite ih i dodajte biber, a potom u njih stavite sir, jaja i jogurt. Dodajte u tu smesu i makarone koje ste procedili. Sve izmešajte, pa preručite u pleh. Zapecite oko 15 minuta na 200 stepeni Celzijusa. Pre posluživanja, na vrele makarone izrendajte kačkavalj.
(Stil)
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