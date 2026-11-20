Uhapšen bivši MMA borac i telohranitelj Šumija i Ibre: Mito, korupcija, iznude i lažne diplome - nema nedela za koje nije optužen
Sud u Sučavi odredio mu je pritvor od 30 dana.
Bivši rumunski MMA borac Kristijan Anheliuk, koji je svojevremeno radio kao telohranitelj Mihaela Šumahera i Zlatana Ibrahimovića, uhapšen je zbog sumnje na trgovinu uticajem, korišćenje falsifikovanih dokumenata i druga krivična dela.
Anheliuk, poznat pod nadimkom Mali, godinama je navodno uzimao novac od ljudi kojima je obećavao zaposlenje u državnim ustanovama.
Prema navodima tužilaštva, za poslove u hitnoj pomoći tražio je između 7.000 i 15.000 evra, dok je pojedinim kandidatima obećavao radna mesta u bolnicama.
Osumnjičen je i da je od ukrajinskih državljana uzimao novac za pribavljanje rumunskih dokumenata. U jednom slučaju dobio je više od 20.000 evra, a ispostavilo se da su izdate potvrde o državljanstvu bile falsifikovane.
Anheliuk je ranije tvrdio da je od 2004. radio u obezbeđenju Juventusa, gde je čuvao Ibrahimovića, Del Pjera i druge fudbalere. Takođe je govorio da je bio deo obezbeđenja sedmostrukog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera tokom priprema za Veliku nagradu Italije u Monci.
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