Sud u Sučavi odredio mu je pritvor od 30 dana.

FOTO: Instagram/mr.micutu

Bivši rumunski MMA borac Kristijan Anheliuk, koji je svojevremeno radio kao telohranitelj Mihaela Šumahera i Zlatana Ibrahimovića, uhapšen je zbog sumnje na trgovinu uticajem, korišćenje falsifikovanih dokumenata i druga krivična dela.

Anheliuk, poznat pod nadimkom Mali, godinama je navodno uzimao novac od ljudi kojima je obećavao zaposlenje u državnim ustanovama.

Prema navodima tužilaštva, za poslove u hitnoj pomoći tražio je između 7.000 i 15.000 evra, dok je pojedinim kandidatima obećavao radna mesta u bolnicama.

Osumnjičen je i da je od ukrajinskih državljana uzimao novac za pribavljanje rumunskih dokumenata. U jednom slučaju dobio je više od 20.000 evra, a ispostavilo se da su izdate potvrde o državljanstvu bile falsifikovane.

Anheliuk je ranije tvrdio da je od 2004. radio u obezbeđenju Juventusa, gde je čuvao Ibrahimovića, Del Pjera i druge fudbalere. Takođe je govorio da je bio deo obezbeđenja sedmostrukog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera tokom priprema za Veliku nagradu Italije u Monci.