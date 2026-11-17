RECEPT ITALIJANSKIH MAJSTORA KUHINJE: Evo kako se prave original kaneloni sa spanaćem i sirom (VIDEO)
KANELONI sa spanaćem su tipičan italijanski obrok. Kupite gotovu testeninu, koja je specijalno napravljena za kanelone i pratite recept.
Sastojci:
20 komada testenine kanelona
400 g spanaća
500 g paradajz pirea
100 g mocarela sira
bosiljak po ukusu
so i biber
Za bešamel sos:
450 ml mleka
35 g putera
35 g brašna
1/4 kašičice soli
prstohvat muskatnog oraščića
Recept za italijanske kanelone sa spanaćem:
Za kanelone prvo pripremite spanać tako što ćete ga ubaciti u šerpu sa 30 ml vode i prstohvatom soli. Pustite da se krčka par minuta i kada usahne, to znači da je spreman. Ocedite ih od vode. Pomešajte spanać sa belim sirom i malo bibera i mešajte viljuškom. Pa nožem i viljuškom iseckajte smesu, kako biste iseckali spanać. Time je fil spreman.
Ispržite jedan mali luk na ulju i u to sipajte paradajz pire. Sipajte malo soli i ostavite da se krčka do 10 minuta. Kada počnu da se pojavljuju mehurići, dodajte bosiljak i malo vode i mešajte.
Za bešamel sos otopite puter u šerpi na laganoj temperaturi i sipajte brašno, pa mešajte dok ne dobijete pastu. Malo-pomalo sipajte mleko, konstanto mešajući. Kada dodate sve mleko, pojačajte vatru i kuvajte pet minuta. Dodajte muskatni oraščić i so, i skinite sa vatre.
Pleh obložite papirom za pečenje. Prelijte ga debljim slojem bešamela. Počnite da punite kanelone filom sira i spanaća. Ređajte ih na bešamel sos. Prelijte ih pripremljenim paradajz sosom pa odozgo prelijte još bešamel sosa. Ubacite u rernu zagrejanu na 176 stepeni, i pecite 20 minuta.
Nakon toga izvadite iz rerne, poređajte komade mocarela sira preko kanelona i vratite u rernu na pet minuta. Izvadite iz rerne i uživajte.
(stvar ukusa)
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