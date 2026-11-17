KANELONI sa spanaćem su tipičan italijanski obrok. Kupite gotovu testeninu, koja je specijalno napravljena za kanelone i pratite recept.

Foto: Printskrin Jutjub/ Giulia Ardizzone

Sastojci:

20 komada testenine kanelona



400 g spanaća500 g paradajz pirea100 g mocarela sirabosiljak po ukususo i biber

Za bešamel sos:

450 ml mleka

35 g putera

35 g brašna

1/4 kašičice soli

prstohvat muskatnog oraščića

Recept za italijanske kanelone sa spanaćem:

Za kanelone prvo pripremite spanać tako što ćete ga ubaciti u šerpu sa 30 ml vode i prstohvatom soli. Pustite da se krčka par minuta i kada usahne, to znači da je spreman. Ocedite ih od vode. Pomešajte spanać sa belim sirom i malo bibera i mešajte viljuškom. Pa nožem i viljuškom iseckajte smesu, kako biste iseckali spanać. Time je fil spreman.

Ispržite jedan mali luk na ulju i u to sipajte paradajz pire. Sipajte malo soli i ostavite da se krčka do 10 minuta. Kada počnu da se pojavljuju mehurići, dodajte bosiljak i malo vode i mešajte.

Za bešamel sos otopite puter u šerpi na laganoj temperaturi i sipajte brašno, pa mešajte dok ne dobijete pastu. Malo-pomalo sipajte mleko, konstanto mešajući. Kada dodate sve mleko, pojačajte vatru i kuvajte pet minuta. Dodajte muskatni oraščić i so, i skinite sa vatre.

Pleh obložite papirom za pečenje. Prelijte ga debljim slojem bešamela. Počnite da punite kanelone filom sira i spanaća. Ređajte ih na bešamel sos. Prelijte ih pripremljenim paradajz sosom pa odozgo prelijte još bešamel sosa. Ubacite u rernu zagrejanu na 176 stepeni, i pecite 20 minuta.

Nakon toga izvadite iz rerne, poređajte komade mocarela sira preko kanelona i vratite u rernu na pet minuta. Izvadite iz rerne i uživajte.

(stvar ukusa)