SOČNI SVINJSKI KOTLETI U SOSU: Domaći ručak koji se topi u ustima

Meko meso, bogat i aromatičan sos i miris domaće kuhinje – ovaj jednostavan recept odličan je izbor za porodični ručak. Najlepše se služi uz krompir, knedle ili omiljenu kašu.

FOTO: Novosti

Sastojci

700 gr svinjskog buta bez kostiju ili vratine

1 velika glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 kašike ulja

1 kašika maslaca

400 ml bujona

1 kašičica slatke mlevene paprike

½ kašičice majorana

1 kašičica senfa

1 kašika brašna

2–3 kašike hladne vode

so

sveže mleveni crni biber

svež peršun za posipanje

Priprema

Meso isecite na šnite debljine oko 1,5–2 cm, blago ih istucite čekićem za meso, pa začinite solju, biberom i slatkom paprikom.

U većem tiganju zagrejte ulje i maslac. Kotlete dobro zapecite sa obe strane dok ne dobiju zlatnosmeđu koricu, a zatim ih izvadite na tanjir.

U isti tiganj stavite luk isečen na rebarca i pržite ga 4–5 minuta, dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte izgnječen beli luk i pržite još oko 30 sekundi.

Sipajte bujon, dodajte senf i majoran, pa dobro promešajte i sastružite sa dna tiganja sve zapečene delove. Vratite meso u sos, poklopite i ostavite da se krčka na tihoj vatri 35–45 minuta, dok ne postane mekano.

Brašno razmutite sa hladnom vodom, pa ga u tankom mlazu sipajte u sos uz stalno mešanje. Kuvajte još nekoliko minuta, dok se sos ne zgusne i postane sjajan.

Na kraju po ukusu dodajte još soli i bibera, a pre služenja pospite svežim peršunom.

Najbolje je poslužiti uz pire krompir, knedle, njoke ili heljdinu kašu, a odlično se slaže i sa salatom od kiselog kupusa.

Prijatno!