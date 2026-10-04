Ručak dana

SOČNI SVINJSKI KOTLETI U SOSU: Domaći ručak koji se topi u ustima

Milena Tomasevic

04. 10. 2026. u 08:00

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Meko meso, bogat i aromatičan sos i miris domaće kuhinje – ovaj jednostavan recept odličan je izbor za porodični ručak. Najlepše se služi uz krompir, knedle ili omiljenu kašu.

СОЧНИ СВИЊСКИ КОТЛЕТИ У СОСУ: Домаћи ручак који се топи у устима

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 700 gr svinjskog buta bez kostiju ili vratine
  • 1 velika glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašika maslaca
  • 400 ml bujona
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • ½ kašičice majorana
  • 1 kašičica senfa
  • 1 kašika brašna
  • 2–3 kašike hladne vode
  • so
  • sveže mleveni crni biber
  • svež peršun za posipanje

Priprema

Meso isecite na šnite debljine oko 1,5–2 cm, blago ih istucite čekićem za meso, pa začinite solju, biberom i slatkom paprikom.

U većem tiganju zagrejte ulje i maslac. Kotlete dobro zapecite sa obe strane dok ne dobiju zlatnosmeđu koricu, a zatim ih izvadite na tanjir.

U isti tiganj stavite luk isečen na rebarca i pržite ga 4–5 minuta, dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte izgnječen beli luk i pržite još oko 30 sekundi.

Sipajte bujon, dodajte senf i majoran, pa dobro promešajte i sastružite sa dna tiganja sve zapečene delove. Vratite meso u sos, poklopite i ostavite da se krčka na tihoj vatri 35–45 minuta, dok ne postane mekano.

Brašno razmutite sa hladnom vodom, pa ga u tankom mlazu sipajte u sos uz stalno mešanje. Kuvajte još nekoliko minuta, dok se sos ne zgusne i postane sjajan.

Na kraju po ukusu dodajte još soli i bibera, a pre služenja pospite svežim peršunom.

Najbolje je poslužiti uz pire krompir, knedle, njoke ili heljdinu kašu, a odlično se slaže i sa salatom od kiselog kupusa.

Prijatno!

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