HRSKAVA PITA: Sa pečenicom, kačkavaljem i fetom

Ako volite hrskave pite sa bogatim i ukusnim nadevom, ova pita će vas sigurno oduševiti. Kombinacija pečenice, topljenog kačkavalja i feta sira, uz mirisni origano, daje joj poseban ukus, dok preliv od jogurta i griza doprinosi neodoljivoj hrskavosti. Jednostavna je za pripremu, a odlična je za doručak, večeru, posluženje gostima ili kao ukusno pecivo za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci

kore za pitu

Za preliv:

200 ml gustog jogurta

160 ml ulja

1 čaša od 200 ml griza

1 kašičica praška za pecivo

1 jaje

Za nadev:

250 gr pečenice

200 gr rendanog kačkavalja

100 gr feta sira

2 jajeta

origano za posipanje

Priprema

Pomešajte sve sastojke za preliv i ostavite sa strane.

Zatim pripremite nadev tako što pomešate pečenicu, rendani kačkavalj, feta sir i 2 jajeta.

Uzmite jednu koru i presavijte je na pola, premažite je prelivom, pa stavite drugu koru odozgo i nju premažite. Zatim stavite treću koru i takođe je premažite prelivom. Stavite nadev na početak kore i urolajte.

Stavite pite na pleh koji ste prethodno obložili pek-papirom, pa ih premažite ostatkom preliva. Odozgo pospite origanom.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta.

Uživajte u ovoj hrskavoj, mirisnoj i preukusnoj piti!

Prijatno!