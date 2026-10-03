HRSKAVA PITA: Sa pečenicom, kačkavaljem i fetom
Ako volite hrskave pite sa bogatim i ukusnim nadevom, ova pita će vas sigurno oduševiti. Kombinacija pečenice, topljenog kačkavalja i feta sira, uz mirisni origano, daje joj poseban ukus, dok preliv od jogurta i griza doprinosi neodoljivoj hrskavosti. Jednostavna je za pripremu, a odlična je za doručak, večeru, posluženje gostima ili kao ukusno pecivo za svaku priliku.
Sastojci
- kore za pitu
Za preliv:
- 200 ml gustog jogurta
- 160 ml ulja
- 1 čaša od 200 ml griza
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 jaje
Za nadev:
- 250 gr pečenice
- 200 gr rendanog kačkavalja
- 100 gr feta sira
- 2 jajeta
- origano za posipanje
Priprema
Pomešajte sve sastojke za preliv i ostavite sa strane.
Zatim pripremite nadev tako što pomešate pečenicu, rendani kačkavalj, feta sir i 2 jajeta.
Uzmite jednu koru i presavijte je na pola, premažite je prelivom, pa stavite drugu koru odozgo i nju premažite. Zatim stavite treću koru i takođe je premažite prelivom. Stavite nadev na početak kore i urolajte.
Stavite pite na pleh koji ste prethodno obložili pek-papirom, pa ih premažite ostatkom preliva. Odozgo pospite origanom.
Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta.
Uživajte u ovoj hrskavoj, mirisnoj i preukusnoj piti!
Prijatno!
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