Peciva i pite

HRSKAVA PITA: Sa pečenicom, kačkavaljem i fetom

Milena Tomasevic

03. 10. 2026. u 10:35

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Ako volite hrskave pite sa bogatim i ukusnim nadevom, ova pita će vas sigurno oduševiti. Kombinacija pečenice, topljenog kačkavalja i feta sira, uz mirisni origano, daje joj poseban ukus, dok preliv od jogurta i griza doprinosi neodoljivoj hrskavosti. Jednostavna je za pripremu, a odlična je za doručak, večeru, posluženje gostima ili kao ukusno pecivo za svaku priliku.

ХРСКАВА ПИТА: Са печеницом, качкаваљем и фетом

FOTO: Novosti

Sastojci

  • kore za pitu

Za preliv:

  • 200 ml gustog jogurta
  • 160 ml ulja
  • 1 čaša od 200 ml griza
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 jaje

Za nadev:

  • 250 gr pečenice
  • 200 gr rendanog kačkavalja
  • 100 gr feta sira
  • 2 jajeta
  • origano za posipanje

Priprema

Pomešajte sve sastojke za preliv i ostavite sa strane.

Zatim pripremite nadev tako što pomešate pečenicu, rendani kačkavalj, feta sir i 2 jajeta.

Uzmite jednu koru i presavijte je na pola, premažite je prelivom, pa stavite drugu koru odozgo i nju premažite. Zatim stavite treću koru i takođe je premažite prelivom. Stavite nadev na početak kore i urolajte.

Stavite pite na pleh koji ste prethodno obložili pek-papirom, pa ih premažite ostatkom preliva. Odozgo pospite origanom.

Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta.

Uživajte u ovoj hrskavoj, mirisnoj i preukusnoj piti!

Prijatno!

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