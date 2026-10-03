SLANI BAKIN KOLAČ: Hrskav, a pravi se začas (RECEPT)

AKO volite brze i ukusne zalogaje koji se pripremaju bez mnogo komplikovanja, slani bakin kolač je recept koji vredi sačuvati.

Foto: Printskrin/ Youtube/ kristalni recepti

Slani bakin kolač najbolje je poslužiti dok je još topao, uz jogurt, kiselo mleko, pavlaku ili svežu salatu. Možete ga iseći na manje komade i poslužiti kao posluženje, a odličan je i za poneti.

Hrskav spolja, mekan i bogat iznutra, odličan je izbor za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.

Sastojci:

4 jajeta

200 g brašna

pola praška za pecivo

100 g putera

so

šaka spanaća

pavlaka ili kajmak, mladi luk za dekoraciju

200 g šunke

Priprema:

Puter umutite sa malo soli dok ne postane penast. Zatim dodajte žumanca, brašno, prašak za pecivo i mleko, pa sve dobro sjedinite.

Belanca posebno umutite u čvrst sneg, a potom ih pažljivo umešajte u pripremljenu smesu, vodeći računa da testo ostane vazdušasto.

(Informer)