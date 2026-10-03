SLANI BAKIN KOLAČ: Hrskav, a pravi se začas (RECEPT)
AKO volite brze i ukusne zalogaje koji se pripremaju bez mnogo komplikovanja, slani bakin kolač je recept koji vredi sačuvati.
Slani bakin kolač najbolje je poslužiti dok je još topao, uz jogurt, kiselo mleko, pavlaku ili svežu salatu. Možete ga iseći na manje komade i poslužiti kao posluženje, a odličan je i za poneti.
Hrskav spolja, mekan i bogat iznutra, odličan je izbor za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.
Sastojci:
4 jajeta
200 g brašna
pola praška za pecivo
100 g putera
so
šaka spanaća
pavlaka ili kajmak, mladi luk za dekoraciju
200 g šunke
Priprema:
Puter umutite sa malo soli dok ne postane penast. Zatim dodajte žumanca, brašno, prašak za pecivo i mleko, pa sve dobro sjedinite.
Belanca posebno umutite u čvrst sneg, a potom ih pažljivo umešajte u pripremljenu smesu, vodeći računa da testo ostane vazdušasto.
(Informer)
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