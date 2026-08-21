PEČENI KROMPIR SA MLEVENIM MESOM: Sočan ručak iz rerne
Pečeni krompir punjen aromatičnim mlevenim mesom, povrćem, puterom i otopljenim kačkavaljem predstavlja pravi domaćinski obrok koji se služi topao i najbolje prija uz omiljenu salatu.
- 8–9 krompira
- 350 gr mlevenog mesa
- 2 srednje glavice crnog luka
- 1 čen belog luka
- 1 crvena paprika
- 2 zelene paprike
- 3 paradajza
- so i crni biber po ukusu
- malo ljute paprike, po želji
- peršun
- ulje
- 1 kašičica putera za svaki krompir
- rendani kačkavalj
Priprema:
Krompir dobro operite, poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, poprskajte uljem i posolite. Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite oko 30 minuta na 190–200 stepeni.
Dok se krompir peče, pripremite fil. U tiganj stavite mleveno meso i propržite ga dok ne ispari višak tečnosti. Dodajte malo ulja i sitno seckani crni luk, pa nastavite da dinstate. Zatim dodajte paprike i beli luk isečene na sitne kockice. Začinite solju, biberom i, ako volite ljuće, sa malo ljute paprike.
Paradajz oljuštite, sitno iseckajte ili izrendajte, pa dodajte u tiganj. Sve zajedno dinstajte još 7–8 minuta. Na kraju sklonite sa ringle, dodajte oko dve kašike sitno seckanog peršuna i promešajte.
Izvadite pečeni krompir iz rerne i sklonite papir za pečenje. Svaki krompir zasecite odozgo u obliku krsta, ali pazite da ga ne presečete do kraja. Pažljivo otvorite sredinu krompira pomoću viljuške ili kašike. U svaki krompir stavite po jednu kašičicu putera, preko njega rasporedite pripremljeni fil od mlevenog mesa, a zatim sve obilno pospite rendanim kačkavaljem.
Vratite pleh u rernu i pecite još 10–15 minuta na 180 stepeni, odnosno dok se kačkavalj lepo ne istopi i blago zapeče.
Po želji, uz pečeni krompir možete pripremiti i jednostavan sos od paradajz-pirea. Poslužite dok je jelo toplo.
Prijatno!
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