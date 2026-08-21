Ručak dana

PEČENI KROMPIR SA MLEVENIM MESOM: Sočan ručak iz rerne

Milena Tomasevic

21. 08. 2026. u 12:00

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Pečeni krompir punjen aromatičnim mlevenim mesom, povrćem, puterom i otopljenim kačkavaljem predstavlja pravi domaćinski obrok koji se služi topao i najbolje prija uz omiljenu salatu.

ПЕЧЕНИ КРОМПИР СА МЛЕВЕНИМ МЕСОМ: Сочан ручак из рерне

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 8–9 krompira
  • 350 gr mlevenog mesa
  • 2 srednje glavice crnog luka
  • 1 čen belog luka
  • 1 crvena paprika
  • 2 zelene paprike
  • 3 paradajza
  • so i crni biber po ukusu
  • malo ljute paprike, po želji
  • peršun
  • ulje
  • 1 kašičica putera za svaki krompir
  • rendani kačkavalj

Priprema:

Krompir dobro operite, poređajte u pleh obložen papirom za pečenje, poprskajte uljem i posolite. Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite oko 30 minuta na 190–200 stepeni.

Dok se krompir peče, pripremite fil. U tiganj stavite mleveno meso i propržite ga dok ne ispari višak tečnosti. Dodajte malo ulja i sitno seckani crni luk, pa nastavite da dinstate. Zatim dodajte paprike i beli luk isečene na sitne kockice. Začinite solju, biberom i, ako volite ljuće, sa malo ljute paprike.

Paradajz oljuštite, sitno iseckajte ili izrendajte, pa dodajte u tiganj. Sve zajedno dinstajte još 7–8 minuta. Na kraju sklonite sa ringle, dodajte oko dve kašike sitno seckanog peršuna i promešajte.

Izvadite pečeni krompir iz rerne i sklonite papir za pečenje. Svaki krompir zasecite odozgo u obliku krsta, ali pazite da ga ne presečete do kraja. Pažljivo otvorite sredinu krompira pomoću viljuške ili kašike. U svaki krompir stavite po jednu kašičicu putera, preko njega rasporedite pripremljeni fil od mlevenog mesa, a zatim sve obilno pospite rendanim kačkavaljem.

Vratite pleh u rernu i pecite još 10–15 minuta na 180 stepeni, odnosno dok se kačkavalj lepo ne istopi i blago zapeče.

Po želji, uz pečeni krompir možete pripremiti i jednostavan sos od paradajz-pirea. Poslužite dok je jelo toplo.

Prijatno!

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