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VEČERA PRED PREOBRAŽENJE: Recept za savršen, srpski, posni specijalitet

V.N.

18. 08. 2026. u 16:57

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KAO posnu večeru za 18. avgust, dan kada se po pravoslavom kalendaru posti pred Praznik Preobraženja Gospodnjeg, predlažemo vam tradicionalno, a lagano jelo - posne punjene paprike na vodi sa pečurkama i pirinčem.

ВЕЧЕРА ПРЕД ПРЕОБРАЖЕЊЕ: Рецепт за савршен, српски, посни специјалитет

FOTO: GROK AI

Pošto je u pitanju letnji period, ovo jelo je savršeno jer koristi sveže sezonsko povrće.

Sastojci:

  • 8–10 svežih babura paprika
  • 300g svežih šampinjona (naseckanih)
  • 1 šolja pirinča
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 veća šargarepa (izrendana)
  • 2 čena belog luka
  • 300ml soka od paradajza
  • So, biber, aleva paprika i svež peršun

 

Priprema:

Pripremite povrće, očistite paprike od semena. U tiganj sipajte malo vode, pa prodinstajte seckani crni luk, beli luk i rendanu šargarepu dok ne omekšaju. Ubacite seckane šampinjone i dinstajte još 5 minuta. Nakon toga dodajte opran pirinač, so, biber i kašičicu aleve paprike. Sve dobro promešajte.

Napunite paprike ovom smesom (ne previše čvrsto, jer će pirinač nabubriti) i zatvorite ih kolutovima svežeg paradajza ili krompira.

Poređajte paprike u dublju šerpu, prelijte ih sokom od paradajza i dodajte toplu vodu da paprike ogreznu.

Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 45 do 50 minuta, dok pirinač i paprika potpuno ne omekšaju.

Pred kraj dodajte svež peršun.

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