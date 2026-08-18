VEČERA PRED PREOBRAŽENJE: Recept za savršen, srpski, posni specijalitet
KAO posnu večeru za 18. avgust, dan kada se po pravoslavom kalendaru posti pred Praznik Preobraženja Gospodnjeg, predlažemo vam tradicionalno, a lagano jelo - posne punjene paprike na vodi sa pečurkama i pirinčem.
Pošto je u pitanju letnji period, ovo jelo je savršeno jer koristi sveže sezonsko povrće.
Sastojci:
- 8–10 svežih babura paprika
- 300g svežih šampinjona (naseckanih)
- 1 šolja pirinča
- 1 glavica crnog luka
- 1 veća šargarepa (izrendana)
- 2 čena belog luka
- 300ml soka od paradajza
- So, biber, aleva paprika i svež peršun
Priprema:
Pripremite povrće, očistite paprike od semena. U tiganj sipajte malo vode, pa prodinstajte seckani crni luk, beli luk i rendanu šargarepu dok ne omekšaju. Ubacite seckane šampinjone i dinstajte još 5 minuta. Nakon toga dodajte opran pirinač, so, biber i kašičicu aleve paprike. Sve dobro promešajte.
Napunite paprike ovom smesom (ne previše čvrsto, jer će pirinač nabubriti) i zatvorite ih kolutovima svežeg paradajza ili krompira.
Poređajte paprike u dublju šerpu, prelijte ih sokom od paradajza i dodajte toplu vodu da paprike ogreznu.
Poklopite i kuvajte na tihoj vatri oko 45 do 50 minuta, dok pirinač i paprika potpuno ne omekšaju.
Pred kraj dodajte svež peršun.
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