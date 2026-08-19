Ručak dana

BORANIJA SA PIRINČEM: Ukusan domaći ručak

Milena Tomasevic

19. 08. 2026. u 12:00

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Ovo jelo spaja svežu boraniju, pirinač, paradajz i aromatične začine, a priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Uz malo maslinovog ulja i putera dobija se bogat i ukusan obrok koji će mirisom podsetiti na domaću kuhinju.

БОРАНИЈА СА ПИРИНЧЕМ: Укусан домаћи ручак

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 500 gr sveže boranije
  • ½ šoljice maslinovog ulja
  • 1 kašičica putera
  • 1 veća glavica crnog luka
  • 1 veći paradajz
  • 2 čena belog luka
  • 1 kašičica paradajz-pirea
  • 1 šolja pirinča
  • 1 kašičica mlevene crvene paprike
  • ½ kašičice crnog bibera
  • 1 kašičica soli
  • 2–2,5 šolje ključale vode

Priprema

Crni luk sitno iseckajte i kratko prodinstajte na maslinovom ulju, tek toliko da omekša. Dodajte očišćenu i isečenu boraniju i dinstajte je uz povremeno mešanje dok ne promeni boju. Dodajte paradajz-pire i kratko propržite. Potom ubacite iseckani paradajz i beli luk i kuvajte dok paradajz ne omekša i tečnost delimično ne ispari.

Dodajte oprani pirinač, mlevenu papriku, crni biber i so, pa sve lagano promešajte. Nalijte ključalu vodu, smanjite temperaturu i kuvajte na tihoj vatri dok pirinač ne upije tečnost i ne skuva se. Pred kraj dodajte kašičicu putera i lagano promešajte. Sklonite sa šporeta i ostavite da jelo odstoji 15–20 minuta.

Posluživanje

Boraniju sa pirinčem poslužite toplu, uz svež hleb i salatu po želji. Jednostavno, domaće i veoma ukusno.

Prijatno!

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