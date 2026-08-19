BORANIJA SA PIRINČEM: Ukusan domaći ručak
Ovo jelo spaja svežu boraniju, pirinač, paradajz i aromatične začine, a priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Uz malo maslinovog ulja i putera dobija se bogat i ukusan obrok koji će mirisom podsetiti na domaću kuhinju.
- 500 gr sveže boranije
- ½ šoljice maslinovog ulja
- 1 kašičica putera
- 1 veća glavica crnog luka
- 1 veći paradajz
- 2 čena belog luka
- 1 kašičica paradajz-pirea
- 1 šolja pirinča
- 1 kašičica mlevene crvene paprike
- ½ kašičice crnog bibera
- 1 kašičica soli
- 2–2,5 šolje ključale vode
Priprema
Crni luk sitno iseckajte i kratko prodinstajte na maslinovom ulju, tek toliko da omekša. Dodajte očišćenu i isečenu boraniju i dinstajte je uz povremeno mešanje dok ne promeni boju. Dodajte paradajz-pire i kratko propržite. Potom ubacite iseckani paradajz i beli luk i kuvajte dok paradajz ne omekša i tečnost delimično ne ispari.
Dodajte oprani pirinač, mlevenu papriku, crni biber i so, pa sve lagano promešajte. Nalijte ključalu vodu, smanjite temperaturu i kuvajte na tihoj vatri dok pirinač ne upije tečnost i ne skuva se. Pred kraj dodajte kašičicu putera i lagano promešajte. Sklonite sa šporeta i ostavite da jelo odstoji 15–20 minuta.
Posluživanje
Boraniju sa pirinčem poslužite toplu, uz svež hleb i salatu po želji. Jednostavno, domaće i veoma ukusno.
Prijatno!
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