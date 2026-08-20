KUS-KUS SA LEBLEBIJAMA I FETOM: Neodoljiva kombinacija za brz i ukusan ručak

Mirisni kus-kus, sočan paradajz, hrskave leblebije i kremasta feta čine ovo jelo jednostavnim, ali veoma efektnim obrokom. Završni dodir daju med i čili, koji stvaraju savršen balans slanog, slatkog i ljutkastog ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci:

200 gr kus-kusa

1 kocka povrćnog bujona

250 ml vrele vode

3 velika paradajza

½ krastavca

½ crvenog luka

5 sušenih paradajza

1–2 čena belog luka

1 konzerva leblebija

150–200 gr fete

maslinovo ulje

sok od 1 limuna

1–2 kašike meda

čili pahuljice

svež peršun

so i biber po ukusu

Priprema:

Kus-kus prelijte vrelom vodom sa rastvorenom kockom bujona. Poklopite i ostavite 5 minuta, pa ga rastresite viljuškom. Dodajte paradajz, krastavac i crveni luk.

Na malo maslinovog ulja propržite beli luk oko 30 sekundi. Dodajte sušeni paradajz i pržite još 4–5 minuta. Umešajte u kus-kus, pa dodajte limunov sok, malo bibera i vrlo malo soli.

Leblebije dobro osušite papirnim ubrusom. Pomešajte ih sa maslinovim uljem, biberom i čilijem. Pecite na 200 °C oko 15–20 minuta, uz jedno promešanje, dok ne postanu hrskave.

Fetu izmrvite na krupnije komade. Za još bolji rezultat, stavite je u malu posudu za pečenje, prelijte sa malo maslinovog ulja i zapecite 8–10 minuta na 200 °C, tek da blago porumeni.

Kus-kus stavite na tanjir, dodajte hrskave leblebije i toplu fetu.

Pomešajte med + malo čili pahuljica + nekoliko kapi limunovog soka i prelijte preko fete. Završite svežim peršunom i malo nara.

Uživajte!