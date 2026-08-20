KUS-KUS SA LEBLEBIJAMA I FETOM: Neodoljiva kombinacija za brz i ukusan ručak
Mirisni kus-kus, sočan paradajz, hrskave leblebije i kremasta feta čine ovo jelo jednostavnim, ali veoma efektnim obrokom. Završni dodir daju med i čili, koji stvaraju savršen balans slanog, slatkog i ljutkastog ukusa.
Sastojci:
- 200 gr kus-kusa
- 1 kocka povrćnog bujona
- 250 ml vrele vode
- 3 velika paradajza
- ½ krastavca
- ½ crvenog luka
- 5 sušenih paradajza
- 1–2 čena belog luka
- 1 konzerva leblebija
- 150–200 gr fete
- maslinovo ulje
- sok od 1 limuna
- 1–2 kašike meda
- čili pahuljice
- svež peršun
- so i biber po ukusu
Priprema:
Kus-kus prelijte vrelom vodom sa rastvorenom kockom bujona. Poklopite i ostavite 5 minuta, pa ga rastresite viljuškom. Dodajte paradajz, krastavac i crveni luk.
Na malo maslinovog ulja propržite beli luk oko 30 sekundi. Dodajte sušeni paradajz i pržite još 4–5 minuta. Umešajte u kus-kus, pa dodajte limunov sok, malo bibera i vrlo malo soli.
Leblebije dobro osušite papirnim ubrusom. Pomešajte ih sa maslinovim uljem, biberom i čilijem. Pecite na 200 °C oko 15–20 minuta, uz jedno promešanje, dok ne postanu hrskave.
Fetu izmrvite na krupnije komade. Za još bolji rezultat, stavite je u malu posudu za pečenje, prelijte sa malo maslinovog ulja i zapecite 8–10 minuta na 200 °C, tek da blago porumeni.
Kus-kus stavite na tanjir, dodajte hrskave leblebije i toplu fetu.
Pomešajte med + malo čili pahuljica + nekoliko kapi limunovog soka i prelijte preko fete. Završite svežim peršunom i malo nara.
Uživajte!
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