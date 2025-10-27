KREMASTA PASTA SA KOBASICOM I POVRĆEM: Savršeno za brzu večeru za celu porodicu
Ovo je jedno od onih jela koje možete pripremiti za manje od 30 minuta — zasitno, mirisno i puno ukusa.
Sastojci:
- 300 gr špageta ili taljatela
- 250 gr kobasice
- 1 crvena paprika
- 1 konzerva kukuruza šećerca (oko 300 g)
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake (18% ili 30% masti)
- 100 gr rendanog sira (npr. mocarela ili čedar)
- 1 kašika putera ili maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- šaka svežeg peršuna ili spanaća, za posipanje
Priprema:
Skuvajte pastu al dente u slanoj vodi. Ocedite, sačuvajući ½ šolje vode u kojoj se kuvala.
Kobasice isecite na polumesece i pržite na zagrejanom puteru ili maslinovom ulju dok ne porumene. Dodajte seckani beli luk i pržite oko 1 minut.
Dodajte seckanu papriku i pržite 5 minuta, dok ne omekša. Zatim dodajte oceđeni kukuruz.
Dodajte pavlaku, začinite solju i biberom. Krčkajte 3–5 minuta. Dodajte rendani sir i mešajte dok se ne otopi i ne dobije kremasti sos.
Sipajte kuvanu pastu u sos i dobro promešajte. Ako je sos previše gust, dodajte malo vode u kojoj se kuvala pasta.
Pospite svežim peršunom ili spanaćem i odmah poslužite dok je još toplo.
Savet: Možete dodati prstohvat ljute paprike ili čilija u sos ako volite ljuto. Ovo jelo je takođe odličnog ukusa sa rendanim parmezanom.
Uživajte!
