KREMASTA PASTA SA KOBASICOM I POVRĆEM: Savršeno za brzu večeru za celu porodicu

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 12:26

Ovo je jedno od onih jela koje možete pripremiti za manje od 30 minuta — zasitno, mirisno i puno ukusa.

КРЕМАСТА ПАСТА СА КОБАСИЦОМ И ПОВРЋЕМ: Савршено за брзу вечеру за целу породицу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 300 gr špageta ili taljatela
  • 250 gr kobasice  
  • 1 crvena paprika
  • 1 konzerva kukuruza šećerca (oko 300 g)
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake (18% ili 30% masti)
  • 100 gr rendanog sira (npr. mocarela ili čedar)
  • 1 kašika putera ili maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • šaka svežeg peršuna ili spanaća, za posipanje

Priprema:

Skuvajte pastu al dente u slanoj vodi. Ocedite, sačuvajući ½ šolje vode u kojoj se kuvala.
Kobasice isecite na polumesece i pržite na zagrejanom puteru ili maslinovom ulju dok ne porumene. Dodajte seckani beli luk i pržite oko 1 minut.
Dodajte seckanu papriku i pržite 5 minuta, dok ne omekša. Zatim dodajte oceđeni kukuruz.
Dodajte pavlaku, začinite solju i biberom. Krčkajte 3–5 minuta. Dodajte rendani sir i mešajte dok se ne otopi i ne dobije kremasti sos.
Sipajte kuvanu pastu u sos i dobro promešajte. Ako je sos previše gust, dodajte malo vode u kojoj se kuvala pasta.
Pospite svežim peršunom ili spanaćem i odmah poslužite dok je još toplo.

Savet: Možete dodati prstohvat ljute paprike ili čilija u sos ako volite ljuto. Ovo jelo je takođe odličnog ukusa sa rendanim parmezanom.

Uživajte!

