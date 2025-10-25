KUPUS U PARADJZ SOSU: Jednostavno, lagano i neodoljivo
Ovo lagano, aromatično jelo od kupusa i paradajza savršeno je i kao prilog i kao samostalno vegetarijansko jelo. Dinstani kupus upija ukus paradajza i začina, pa je svaka kašika puna toplote i domaćeg ukusa.
Sastojci:
- 1 srednja glavica kupusa
- 1 velika šargarepa
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 kašike paradajz pirea
- 1 konzerva seckanog paradajza (ili 3 sveža, blanširana)
- 2 kašike biljnog ulja
- ½ šolje vode ili povrtnog bujona
- 1 kašičica šećera (za uravnoteženje kiselosti)
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- ½ kašičice majčine dušice ili timijana
- sveže seckani kopar, za serviranje
Priprema:
Kupus sitno iseckajte, šargarepu izrendajte, a luk i beli luk iseckajte U velikoj šerpi zagrejte ulje. Dodajte luk i dinstajte dok ne postane staklast. Ubacite beli luk i šargarepu i pržite još nekoliko minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte kupus, nalijte vodu ili čorbu i poklopite. Kuvajte na laganoj vatri 10 minuta, povremeno mešajući. Umešajte paradajz pire i seckani paradajz. Začinite solju, biberom, šećerom, paprikom i majčinom dušicom. Krčkajte još 15–20 minuta, dok kupus potpuno ne omekša i sos se ne zgusne.
Pospite sveže seckanim koparom i poslužite. Odlično ide uz pire krompir, pirinač, ječam ili samo uz parče hleba. Za pikantniju varijantu, dodajte prstohvat ljute paprike ili kašiku jabukovog sirćeta pred kraj kuvanja.
Uživajte!
Komentari (0)