TIRAMISU TARTUFI: Zalogaj italijanskog deserta koji će vas osvojiti

10. 12. 2025. u 22:15

UŽIVAJTE u tiramisu tartufima, malim zalogajima koji donose sve ukuse klasičnog italijanskog tiramisua — bogati espreso, kremasti maskarpone i kakao završnicu. Brzo se prave, nemaju pečenja, a idealni su za posluženje uz kafu ili kao elegantan mini-desert.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 šolja maskarpone sira, sobne temperature
  • 300 gr piškota
  • 9 kašika ohlađenog espreso kafe
  • 9 kašičica prosejanog šećera u prahu
  • kakao prah za valjanje

Uputstvo:

Skuvajte jaku šolju espreso kafe i ostavite je da se potpuno ohladi. Kafa mora biti hladna kako se maskarpone ne bi razvodnio.

Piškote stavite u blender ili procesor hrane i sameljite dok ne dobijete fini prah — teksturu poput mekog brašna.

Napravite kremastu bazu

Pomešajte  maskarpone, šećer u prahu, ohlađeni espreso. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka. U kremu ubacite mllevene piškote.  Špatulom mešajte sve dok se masa ne ujednači i dobije gustu, testu sličnu teksturu. Od smese pravite male kuglice (po želji 10–15 g). Poređajte ih na tanjir ili pleh. Od ove količine dobićete oko 30 tartufa.

Stavite kuglice u frižider najmanje 1 sat. Biće mekane iznutra; ako želite čvršće tartufe, ohladite ih duže. U plitku činiju sipajte kakao prah. Svaki tartuf uvaljajte tako da bude ravnomerno prekriven.

Uživajte!

