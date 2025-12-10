TIRAMISU TARTUFI: Zalogaj italijanskog deserta koji će vas osvojiti
UŽIVAJTE u tiramisu tartufima, malim zalogajima koji donose sve ukuse klasičnog italijanskog tiramisua — bogati espreso, kremasti maskarpone i kakao završnicu. Brzo se prave, nemaju pečenja, a idealni su za posluženje uz kafu ili kao elegantan mini-desert.
Sastojci:
- 1 šolja maskarpone sira, sobne temperature
- 300 gr piškota
- 9 kašika ohlađenog espreso kafe
- 9 kašičica prosejanog šećera u prahu
- kakao prah za valjanje
Uputstvo:
Skuvajte jaku šolju espreso kafe i ostavite je da se potpuno ohladi. Kafa mora biti hladna kako se maskarpone ne bi razvodnio.
Piškote stavite u blender ili procesor hrane i sameljite dok ne dobijete fini prah — teksturu poput mekog brašna.
Napravite kremastu bazu
Pomešajte maskarpone, šećer u prahu, ohlađeni espreso. Mešajte dok smesa ne postane potpuno glatka. U kremu ubacite mllevene piškote. Špatulom mešajte sve dok se masa ne ujednači i dobije gustu, testu sličnu teksturu. Od smese pravite male kuglice (po želji 10–15 g). Poređajte ih na tanjir ili pleh. Od ove količine dobićete oko 30 tartufa.
Stavite kuglice u frižider najmanje 1 sat. Biće mekane iznutra; ako želite čvršće tartufe, ohladite ih duže. U plitku činiju sipajte kakao prah. Svaki tartuf uvaljajte tako da bude ravnomerno prekriven.
Uživajte!
