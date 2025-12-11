MILANOVIĆ O RAFALIMA: Francuska vodila računa isključivo o svojim interesima
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas to što je Francuska prodala Hrvatskoj 12 polovnih borbenih aviona Rafal, koje sada treba dograđivati, što će dodato koštati, a susednoj Srbiji 12 istih, ali novih aviona, istakavši da ee zvanični Pariz u tome, iako strateški partner Hrvatske, vodio računa isključio o svojim ličnim interesima.
-Mi smo članica NATO-a, oni (Francuska) su naši saveznici s kojima imamo određene dogovore i određene zavete koji bi se u nekoj kritičnoj situaciji mogli ostvariti. Treba da radimo sve da se nikada ne ostvare i da nikada ne dođe do potrebe za tim. Ali kako se ponašaju strateški saveznici vidimo iz našeg primera, rekao je Milanović i dodao:
-Naš strateški saveznik prodao nam je 12 aviona, a onda je isto prodao našim susedima - koji nisu članica NATO-a. Nisu nas pitali kad su to radili. I onda moramo ići u dogradnju tih sistema, a to će još koštati. Ponaša li se tako saveznik? Možda da, ali činjenica je da je Francuska Republika vodila računa isključivo o svojim interesima.
Poručio je da Hrvatska to treba da zapamti i razmišlja o tome - isključivo o svojim interesima.
-Nas za mišljenje nisu pitali, ponovio je Milanović, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga na svečanom obeležavanju Dana Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva i 34. godišnjice osnivanja Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva u kasarni "Pukovnik Marko Živković“ u Velikoj Gorici.
Milanović je ustvrdio da to nije kritika ni prema kome, nego naprosto podsticaj na razmišljanje kako države deluju, koji su im motivi i čime se vode kada donose odluke.
Istakao je da iz, kako je naveo, "brige za vlastite interese treba da proizađe sva naša doktrina, razmišljanje i sve naše važne odluke“.
-Briga o vlastitim interesima ne isključuje lojalnost i pristojnost prema partnerima, naveo je Milanović.
Dodao je da ne može biti ista strategija zemlje od četiri miliona stanovnika i zemlje od 65 miliona, zemlje koja proizvodi i zemlje koja kupuje, zemlje koja plaća kredit i zemlje koja ga daje.
-To nisu iste, nisu uopšte ravnopravne uloge, smatra Milanović, prenosi Hina.
Milanović je o tome govorio nakon što je zagrebački Jutarnji objavio tekst pod naslovom: "Jesu li u Beogradu bili pametniji? Totalno je nejasno šta je to potpisao (ministar odbrane Ivan) Anušić kada godinama slušamo potpuno drugu priču o Rafalima".
Nadogradnju 12 polovnih borbenih aviona koje je Francuska isporučila Hrvatskoj komentarisao je i komandant Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva brigadir Krešimir Ražov.
Upitan o predstojećoj nadogradnji borbenog aviona lova Rafala, Ražov je odgovorio da je tu reč o podizanju sposobnosti u skladu sa planovima i da je HRZ (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) za to spreman i da će se sve odvijati u fazama, kako je predviđeno ugovorom.
(Tanjug)
