SALATA OD PILETINE, PAPRIKE, KRASTAVCA I PEČURAKA: Recept za obrok salatu

Ova salata je savršen spoj sočne piletine, hrskavog povrća i kremastog sosa. Brzo se priprema, a idealna je za večeru, kao obrok za poneti ili za kućne zabave. Lagana je, osvežavajuća, a ujedno i dovoljno zasitna.

FOTO: Novosti

Sastojci



2 pileća fileta (dinstana, iseckana na kockice)

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 zelena paprika (po želji)

150 gr kiselih krastavaca

200 gr pečuraka (dinstanih ili kuvanih)

1 crveni luk

1 šargarepa (kratko prokuvana)

Sos:

3 kašike majoneza

2 kašike jogurta

1 kašičica senfa

½ kašičice slatke paprike

prstohvat granuliranog belog luka

so i biber po ukusu

Priprema

Iseckajte file na kockice. Dinstajte na malo ulja ili kuvajte na pari. Začinite solju i biberom. Ostavite da se ohladi. Paprike isecite na kockice. Kisele krastavce isecite na polukriške. Pečurke propržite kratko na puteru, ostavite da ispari višak tečnosti i ohladite. Sitno iseckajte crveni luk. Šargarepu iseckajte na kockice i kratko prokuvajte.

Napravite sos

U posudi pomešajte: majonez, jogurt, senf, slatku papriku, granulirani beli luk, so i biber. Sos treba da bude kremast, gladak i bogat.

U velikoj činiji pomešajte:

piletinu, paprike, kisele krastavce, pečurke, crveni luk, šargarepu, dodajte sos i dobro promešajte.

Ostavite salatu u frižideru najmanje 1 sat da se ukusi lepo prožmu.

Uživajte!