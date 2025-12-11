SALATA OD PILETINE, PAPRIKE, KRASTAVCA I PEČURAKA: Recept za obrok salatu
Ova salata je savršen spoj sočne piletine, hrskavog povrća i kremastog sosa. Brzo se priprema, a idealna je za večeru, kao obrok za poneti ili za kućne zabave. Lagana je, osvežavajuća, a ujedno i dovoljno zasitna.
Sastojci
- 2 pileća fileta (dinstana, iseckana na kockice)
- 1 crvena paprika
- 1 žuta paprika
- 1 zelena paprika (po želji)
- 150 gr kiselih krastavaca
- 200 gr pečuraka (dinstanih ili kuvanih)
- 1 crveni luk
- 1 šargarepa (kratko prokuvana)
Sos:
- 3 kašike majoneza
- 2 kašike jogurta
- 1 kašičica senfa
- ½ kašičice slatke paprike
- prstohvat granuliranog belog luka
- so i biber po ukusu
Priprema
Iseckajte file na kockice. Dinstajte na malo ulja ili kuvajte na pari. Začinite solju i biberom. Ostavite da se ohladi. Paprike isecite na kockice. Kisele krastavce isecite na polukriške. Pečurke propržite kratko na puteru, ostavite da ispari višak tečnosti i ohladite. Sitno iseckajte crveni luk. Šargarepu iseckajte na kockice i kratko prokuvajte.
Napravite sos
U posudi pomešajte: majonez, jogurt, senf, slatku papriku, granulirani beli luk, so i biber. Sos treba da bude kremast, gladak i bogat.
U velikoj činiji pomešajte:
piletinu, paprike, kisele krastavce, pečurke, crveni luk, šargarepu, dodajte sos i dobro promešajte.
Ostavite salatu u frižideru najmanje 1 sat da se ukusi lepo prožmu.
Uživajte!
