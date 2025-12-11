Salate i čorbe

SALATA OD PILETINE, PAPRIKE, KRASTAVCA I PEČURAKA: Recept za obrok salatu

Milena Tomasevic

11. 12. 2025. u 16:00

Ova salata je savršen spoj sočne piletine, hrskavog povrća i kremastog sosa. Brzo se priprema, a idealna je za večeru, kao obrok za poneti ili za kućne zabave. Lagana je, osvežavajuća, a ujedno i dovoljno zasitna.

FOTO: Novosti

Sastojci

Meso i povrće:
  • 2 pileća fileta (dinstana, iseckana na kockice)
  • 1 crvena paprika
  • 1 žuta paprika
  • 1 zelena paprika (po želji)
  • 150 gr kiselih krastavaca
  • 200 gr pečuraka (dinstanih ili kuvanih)
  • 1 crveni luk
  • 1 šargarepa (kratko prokuvana)

Sos:

  • 3 kašike majoneza
  • 2 kašike jogurta
  • 1 kašičica senfa
  • ½ kašičice slatke paprike
  • prstohvat granuliranog belog luka
  • so i biber po ukusu

Priprema

Iseckajte file na kockice. Dinstajte na malo ulja ili kuvajte na pari. Začinite solju i biberom. Ostavite da se ohladi. Paprike isecite na kockice. Kisele krastavce isecite na polukriške. Pečurke propržite kratko na puteru, ostavite da ispari višak tečnosti i ohladite. Sitno iseckajte crveni luk. Šargarepu iseckajte na kockice i kratko prokuvajte.

Napravite sos

U posudi pomešajte: majonez, jogurt, senf, slatku papriku, granulirani beli luk, so i biber. Sos treba da bude kremast, gladak i bogat.

U velikoj činiji pomešajte:

piletinu, paprike, kisele krastavce, pečurke, crveni luk, šargarepu, dodajte sos i dobro promešajte.

Ostavite salatu u frižideru najmanje 1 sat da se ukusi lepo prožmu.

Uživajte!

