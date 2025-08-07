LETNJA VEGETARIJANSKA ORZO PASTA: Recept za lagano aromatično jelo

Danas vam donosimo lagano i aromatično jelo na kašiku – vegetarijanski orzo inspirisan mediteranskom kuhinjom. Brz, jednostavan i pun ukusa, idealan je kao lagani ručak ili večera, topao ili hladan, samostalno ili kao prilog.

Foto:Novosti

Sastojci

150 gr orzo testenine

1 šargarepa-izrendana ili sitno isečena

5 malih krompirića-oljuštenih i isečenih na sitne kockice

½ glavice crnog luka, sitno seckana

2 čena belog luka, sitno seckana

1 kašičica pesto sosa

1 kašičica paradajz paste

~900 ml povrtnog bujona (dodaj postepeno po potrebi)

Maslinovo ulje (2-3 kašike)

Začini: vegeta, so, biber, suvi peršun po ukusu

1 kašičica putera

Rendani parmezan po ukusu

1-2 kašike mlečnog namaza



Priprema



Na malo maslinovog ulja propržite crni luk dok ne omekša, zatim dodajte beli luk i pržite još 1 minut. Ubacite kockice krompira i šargarepu. Kratko propržite 3-4 minuta da se malo zarumene. Dodajte orzo i začine. Dodajte orzo i mešajte 1 minut da postane staklast. Ubacite pesto, paradajz pastu, vegetu, biber i so po ukusu. Nalivajte bujon postepeno. Dodajte deo bujona, mešajte dok se skoro ne upije, pa dodaj opet. Kuvajte tako 15-ak minuta dok orzo i krompir ne omekšaju, stalno mešajući i dolivajući bujon po potrebi.



Završni dodaci



Kad je gotovo, umešaj maslac, parmezan i mlečni namaz da jelo bude kremasto.

Po želji pospi suvim ili svežim peršunom.



Posluženje

Serviraj toplo uz još malo rendanog parmezana na vrhu. Prija uz salatu od rukole ili paradajza.

Prijatno!

