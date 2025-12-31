POKUŠAJ napada Kijeva na rezidenciju predsednika Rusije je bio ciljan, precizno isplaniran i složen, izjavio je na brigingu načelnik raketnih jedinica PVO Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije general-major Aleksandar Romanenkov.

Foto: Profimedia

„Način izvođenja napada, broj upotrebljenih sredstava vazdušnog napada i njihovo delovanje sa južnog, jugozapadnog i zapadnog pravca neposredno ka rezidenciji predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, nedvosmisleno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio ciljan, pažljivo isplaniran i da je imao ešelonirani karakter“, rekao je Romanenkov.

Dronovi su poleteli iz Sumske i Černigovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kijev je pokušao da izvede napad iz više pravca - dronovi su oboreni iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti.

Na osnovu video snimka koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, ,jedan od ukrajinskih dronova koji su leteli ka rezidenciji ruskog predsednika Vladimira Putina bio je opremljen bojevom glavom.

(Sputnjik)

