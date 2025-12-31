OGLASILA SE RUSKA VOJSKA: Napad Kijeva na Putinovu rezidenciju bio ciljan i precizno isplaniran
POKUŠAJ napada Kijeva na rezidenciju predsednika Rusije je bio ciljan, precizno isplaniran i složen, izjavio je na brigingu načelnik raketnih jedinica PVO Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije general-major Aleksandar Romanenkov.
„Način izvođenja napada, broj upotrebljenih sredstava vazdušnog napada i njihovo delovanje sa južnog, jugozapadnog i zapadnog pravca neposredno ka rezidenciji predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, nedvosmisleno potvrđuju da je teroristički napad kijevskog režima bio ciljan, pažljivo isplaniran i da je imao ešelonirani karakter“, rekao je Romanenkov.
Dronovi su poleteli iz Sumske i Černigovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kijev je pokušao da izvede napad iz više pravca - dronovi su oboreni iznad Brjanske, Smolenske i Novgorodske oblasti.
Na osnovu video snimka koji je objavilo rusko Ministarstvo odbrane, ,jedan od ukrajinskih dronova koji su leteli ka rezidenciji ruskog predsednika Vladimira Putina bio je opremljen bojevom glavom.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
RUS SE SMEJAO: Rubio citirao Korleonea tokom pregovora sa Lavrovim
31. 12. 2025. u 18:02
"ON JE IDIOT" Tramp opleo po Kelogu zbog pohvala Zelenskom
31. 12. 2025. u 17:50
KADIROV HITNO PRIMLjEN U BOLNICU: "Jedva uspeli da ga reanimiraju u Moskvi"
31. 12. 2025. u 17:11
ZELENSKI ČESTITAO NOVU GODINU: Posebno se zahvalio vojnicima, imao da im kaže samo jedno
31. 12. 2025. u 17:04
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)