NAPIO SE, POPEO SE NA BICIKL I PAO: Nivo alkohola u krvi mu bio 2,49 promila.

U VARAŽDINU se juče oko 18 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen 64-godišnji biciklista.

Foto: pixabay

Muškarac je vozio bicikl sa 2,49 promila alkohola u krvi, saopštila je varaždinska policija.

Prema policijskom izveštaju, muškarac je vozio nebezbedno zbog prekomerne konzumacije alkohola i nije bio u stanju da održi stabilnost. U jednom trenutku je izgubio kontrolu nad biciklom i pao na kolovoz.

Povređenom biciklisti je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin. Težina njegovih povreda biće poznata nakon lekarskog pregleda.

(Indeks)