NAPIO SE, POPEO SE NA BICIKL I PAO: Nivo alkohola u krvi mu bio 2,49 promila.
U VARAŽDINU se juče oko 18 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen 64-godišnji biciklista.
Muškarac je vozio bicikl sa 2,49 promila alkohola u krvi, saopštila je varaždinska policija.
Prema policijskom izveštaju, muškarac je vozio nebezbedno zbog prekomerne konzumacije alkohola i nije bio u stanju da održi stabilnost. U jednom trenutku je izgubio kontrolu nad biciklom i pao na kolovoz.
Povređenom biciklisti je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin. Težina njegovih povreda biće poznata nakon lekarskog pregleda.
(Indeks)
