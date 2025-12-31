Region

NAPIO SE, POPEO SE NA BICIKL I PAO: Nivo alkohola u krvi mu bio 2,49 promila.

Novosti online

31. 12. 2025. u 15:45

U VARAŽDINU se juče oko 18 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen 64-godišnji biciklista.

НАПИО СЕ, ПОПЕО СЕ НА БИЦИКЛ И ПАО: Ниво алкохола у крви му био 2,49 промила.

Foto: pixabay

Muškarac je vozio bicikl sa 2,49 promila alkohola u krvi, saopštila je varaždinska policija.

Prema policijskom izveštaju, muškarac je vozio nebezbedno zbog prekomerne konzumacije alkohola i nije bio u stanju da održi stabilnost. U jednom trenutku je izgubio kontrolu nad biciklom i pao na kolovoz.

Povređenom biciklisti je ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Varaždin. Težina njegovih povreda biće poznata nakon lekarskog pregleda.

(Indeks)

