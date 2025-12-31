Peciva i pite

ŠTAPIĆI OD LISNATOG TESTA SA PESTOM I SIROM: Hrskavo, mirisno i neodoljivo jednostavno!

KOMBINACIJA lisnatog testa, aromatičnog pesta i topljenog biljnog putera daje savršen balans ukusa. Možete ih lako prilagoditi – sa različitim vrstama pesta, začinima ili dodacima po želji. Idealni su za grickanje i kao elegantan dodatak svakom obroku.

ШТАПИЋИ ОД ЛИСНАТОГ ТЕСТА СА ПЕСТОМ И СИРОМ: Хрскаво, мирисно и неодољиво једноставно!

Sastojci:

  • 2 lista lisnatog testa
  • 3 kašike zelenog pesta
  • 100 gr rendanog sira ili veganskog sira
  • so i biber po ukusu
  • 2 kašike biljnog putera, otopljenog
  • semenke susama (po želji)

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Jedan list lisnatog testa raširite na papiru za pečenje. Ravnomerno premažite testo zelenim pestom.

Pospite rendani sir, dodajte so i biber po ukusu. Preklopite drugi list lisnatog testa preko fila i blago pritisnite da se slepi. 

Isecite testo na trake širine oko 1–2 cm. Svaku traku uvijte u spiralu i poređajte na pleh. Premažite otopljenim biljnim puterom i pospite susamom. 

Pecite 10–12 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Saveti:

Možete dodati masline, sušeni paradajz ili začinsko bilje između slojeva.

Uživajte!

