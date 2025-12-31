ŠTAPIĆI OD LISNATOG TESTA SA PESTOM I SIROM: Hrskavo, mirisno i neodoljivo jednostavno!
KOMBINACIJA lisnatog testa, aromatičnog pesta i topljenog biljnog putera daje savršen balans ukusa. Možete ih lako prilagoditi – sa različitim vrstama pesta, začinima ili dodacima po želji. Idealni su za grickanje i kao elegantan dodatak svakom obroku.
Sastojci:
- 2 lista lisnatog testa
- 3 kašike zelenog pesta
- 100 gr rendanog sira ili veganskog sira
- so i biber po ukusu
- 2 kašike biljnog putera, otopljenog
- semenke susama (po želji)
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C. Jedan list lisnatog testa raširite na papiru za pečenje. Ravnomerno premažite testo zelenim pestom.
Pospite rendani sir, dodajte so i biber po ukusu. Preklopite drugi list lisnatog testa preko fila i blago pritisnite da se slepi.
Isecite testo na trake širine oko 1–2 cm. Svaku traku uvijte u spiralu i poređajte na pleh. Premažite otopljenim biljnim puterom i pospite susamom.
Pecite 10–12 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.
Saveti:
Možete dodati masline, sušeni paradajz ili začinsko bilje između slojeva.
Uživajte!
