Fudbal

Kristal palas otpustio Pjera Saža, poznato ko je glavni kandidat za naslednika

В.М.

12. 11. 2026. u 14:13

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Kristal palas je doneo odluku da prekine saradnju sa Pjerom Sažom nakon razočaravajućeg starta sezone. Odluka o njegovoj smeni doneta je u ponedeljak, a klub ju je u međuvremenu i zvanično potvrdio.

Кристал палас отпустио Пјера Сажа, познато ко је главни кандидат за наследника

FOTO: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Francuski stručnjak namerava da napravi pauzu nakon odlaska iz londonskog kluba, zbog čega u ovom trenutku nema konkretnih pregovora sa Lansom sa kojim su ga ondašnji mediji povezivali.

Kristal palas je zacementiran za dno tabele Premijer lige, a takođe nije dobro počeo ni u Ligi Evrope, tako da je ova odluka malo koga iznenadila.

U međuvremenu, "orlovi" su već počeli potragu za novim trenerom, a Tomas Frank se nalazi na vrhu liste kandidata za upražnjeno mesto na klupi engleskog premijerligaša.

Danac je bez posla nakon veoma slabog mandata u Totenhemu, dok je pre toga pokazao da dobro vodi "manje" timove pošto je beležio sjajne rezultate na čelu Brentforda.

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