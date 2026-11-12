Politika

OKRIVLJENI I ODBRANA NISU DOBILI POTREBNA DOKUMENTA: Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini prekinuto ročište u slučaju Stefana Radulovića

Dragana ZEČEVIĆ

12. 11. 2026. u 12:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pred tzv. Osnovnom sudu u Prištini danas je prekinuto pripremno ročište u slučaju protiv Stefana Radulovića iz Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno umešan u sukob naoružane grupe Srba i policije u Banjskoj kod Zvečana u septembru 2023 godine.

ОКРИВЉЕНИ И ОДБРАНА НИСУ ДОБИЛИ ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: Пред тзв. Основним судом у Приштини прекинуто рочиште у случају Стефана Радуловића

foto printskrin

Sudija Ljutrim Šalja odlučio je da prekine ročište, pošto je obavešten da okrivljeni Stefan Radulović i njegova odbrana nisu dobili potrebnu dokumentaciju tužilaštva u štampanpom formatu, među kojima su optužnica i drugi spisi, dok će sledeće ročište biti naknadno zakazano. Branilac okrivljenog advokat Nebojša Vlajić potvrdio je da, iako tehničke prirode, današnje ročište nije uspelo do kraja, već je prekinuto zbog nedostavljanja materijala u propisanom obliku.

- Što se tiče samog suđenja i hapšenja, prilično sam siguran da oni nemaju nikakve dokaze i da je ovo još jedno u nizu nasumičnih hapšenja, gde se čitavoj zajednici šalje poruka da svako od nas može biti sledeći i time se direktno utiče ne samo na dobrobit srpskog naroda na Kosovu, nego i za opstanak tog naroda na Kosovu, jer mnogi ljudi ne žele da budu u takvoj situaciji, da budu izloženi proizvoljnim i nasumičnim hapšenjima - rekao je posle prekinutog ročišta advokat Nebojša Vlajić dodajući da je “ubeđen da Radulović nije bio na mestu oružanog sukoba u Banjskoj kod Zvečana do kojeg je došlo krajem maja 2023. godine, kada su se sukobili pripadnici policije i grupa Srba.

Radulović je uhapšen u aprilu ove godine na administrativnom prelazu u Merdare, dok su prethodno vezano za Banjsku trojici uhapšenih Srba izrečene prvostepene presude. Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotne kazne zatvora, dok je Dušanu Maksimoviću izrečeno 30 godina zatvora.

Osim trojice osuđenih, na optužnici tzv. Specijalnog tužilaštva Kosova nalaze se još 42 osobe koje su nedostupne pravosudnim organima u Prištini.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Milo Đukanović se oglasio novoj vladi Srbije
Politika

0 0

Milo Đukanović se oglasio novoj vladi Srbije

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je sinoć na otvaranju Cetinjskog foruma da Crna Gora, nakon poraza Aleksandra Vučića, mora najveću pažnju da pokloni odnosima sa Srbijom zato što su oni najurušeniji. Upozorio je da ono što je te odnose narušavalo i dalje, kako tvrdi, ima duboke korene i kontinuitet.

12. 11. 2026. u 11:33

ZABRANA SEĆANJA: Kako su Srbi zaboravili podvige predaka
Kolumne

0 1

ZABRANA SEĆANJA: Kako su Srbi zaboravili podvige predaka

SRPSKI proboj na Solunskom frontu zbog koga je kapitulirala Bugarska odlučio je pobedu Antante u Velikom ratu, priznali su odmah nemački generalštab i car i odlučili da potpišu primirje 11. novembra 1918. u vagonu francuskog maršala Foša u Kompijenju. Ova priča bila je jasna silama Antante koje su na pročelje vagona među savezničkim zastava istakli i onu Kraljevine Srbije, kada je 1921. prvi put zvanično obeležen praznik Dan primirja.

12. 11. 2026. u 08:30

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA