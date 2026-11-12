OKRIVLJENI I ODBRANA NISU DOBILI POTREBNA DOKUMENTA: Pred tzv. Osnovnim sudom u Prištini prekinuto ročište u slučaju Stefana Radulovića

Pred tzv. Osnovnom sudu u Prištini danas je prekinuto pripremno ročište u slučaju protiv Stefana Radulovića iz Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno umešan u sukob naoružane grupe Srba i policije u Banjskoj kod Zvečana u septembru 2023 godine.

foto printskrin

Sudija Ljutrim Šalja odlučio je da prekine ročište, pošto je obavešten da okrivljeni Stefan Radulović i njegova odbrana nisu dobili potrebnu dokumentaciju tužilaštva u štampanpom formatu, među kojima su optužnica i drugi spisi, dok će sledeće ročište biti naknadno zakazano. Branilac okrivljenog advokat Nebojša Vlajić potvrdio je da, iako tehničke prirode, današnje ročište nije uspelo do kraja, već je prekinuto zbog nedostavljanja materijala u propisanom obliku.

- Što se tiče samog suđenja i hapšenja, prilično sam siguran da oni nemaju nikakve dokaze i da je ovo još jedno u nizu nasumičnih hapšenja, gde se čitavoj zajednici šalje poruka da svako od nas može biti sledeći i time se direktno utiče ne samo na dobrobit srpskog naroda na Kosovu, nego i za opstanak tog naroda na Kosovu, jer mnogi ljudi ne žele da budu u takvoj situaciji, da budu izloženi proizvoljnim i nasumičnim hapšenjima - rekao je posle prekinutog ročišta advokat Nebojša Vlajić dodajući da je “ubeđen da Radulović nije bio na mestu oružanog sukoba u Banjskoj kod Zvečana do kojeg je došlo krajem maja 2023. godine, kada su se sukobili pripadnici policije i grupa Srba.

Radulović je uhapšen u aprilu ove godine na administrativnom prelazu u Merdare, dok su prethodno vezano za Banjsku trojici uhapšenih Srba izrečene prvostepene presude. Blagoje Spasojević i Vladimir Tolić osuđeni su na doživotne kazne zatvora, dok je Dušanu Maksimoviću izrečeno 30 godina zatvora.

Osim trojice osuđenih, na optužnici tzv. Specijalnog tužilaštva Kosova nalaze se još 42 osobe koje su nedostupne pravosudnim organima u Prištini.