OMILJENO PREDJELO PRAZNIČNE I SLAVSKE TRPEZE: Slana rozen torta sa ajvarom, uživaćete u svakom zalogaju
SLANE torte upotpunjavaju svaku prazničnu trpezu i čine je raskošnijom.
Ovoga puta predlažemo recept za slanu tortu sa rozen korama i to sa ajvarom. Nanose se naizmenično dva fila - jedan sa ajvarom i tvrdim sirom, a drugi sa šunkom. Zadivićete goste ovom slanom tortom koja odlično ide uz pečenje i drugo meso.
Sastojci:
1 pakovanje kora za slanu rozen tortu
600 g krem sira
100 g putera
420 g kisele pavlake
280 g šunke
250 g ajvara
150 g majoneza
280 g tvrdog sira
150 g kiselih krastavčića (opciono)
Recept za slanu rozen tortu sa ajvarom:
Umutite omekšali puter, pa ubacite majonez, kiselu pavlaku i krem sir. Podelite smesu za fil na dva dela, u jedan ubacite iseckanu šunku i krastavčiće po želji, a u drugi 180 g rendanog tvrdog sira i ajvar. Pa korama za slanu tortu ređajte naizmenično oba fila do utroška materijala - preko prve gore nanesite fil sa šunkom, preklopite drugom korom, potom rasporedite fil sa ajvarom i tvrdim sirom i tako ukrug. Poslednji sloj slane torte treba da vam bude kora. Ostavite poslednji sloj fila sa strane, a onda pritisnite slanu tortu knjigom ili drugim sličnim predmetom kako bi se sastojci sjedinili. Ostavite tako 30 minuta, a potom nanesite ostatak fila i pospite slanu tortu sa ajvarom i sa preostalim izrendanim tvrdim sirom.
(stvar ukusa)
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