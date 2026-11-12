Dok Orlovi budu igrali protiv Nemaca: Cela Srbija će navijati za ovu reprezentaciju! Zna se i razlog!

Izabranici Veljka Paunovića dočekuju "pancere" sa željom da upišu prvi trijumf.

Foto: FSS

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Nemačku u petom kolu A Divizije Lige nacija, u petak (12. novembra) od 20.45 časova.

"Orlovi" su doživeli sva četiri poraza od starta takmičenja, posle izgubeljnog meča na premijeri od Grčke (1:2), usledila su još tri. Dupli neuspeh usledio je protiv Holandije (1:2, 1:2), pa između toga na gostovanju "pancerima" (0:2).

Sada četa Veljka Paunovića dočekuje četvorostrukog svetskog šampiona, sa namerom da prekinu neprijatan niz i upišu prvi (bod)ove. Podsetimo, u poslednjoj rundi, Srbija ide na megdan "helenima".

Ono što je posebno bitno, učinak poslednjeplasiranih selekcija u A Diviziji, a osim našeg nacionalnog tima, bez bodova u uvodna četiri kola, ostali su Turska i Češka.

Međutim, ove dve reprezentacije imaju daleko lošiju gol-razliku od Srbije, što Paunovićevom timu ide u prilog.

Turska je trenutno na minus devet (2:11), Češka na minus osam (2:10), "orlovi" imaju nešto povoljniju poziciju sa minus pet (3:8), a upravo ta gol-razlika mogla bi da igra presudnu ulogu.

Češka će odmeriti snagu sa Španijom, dok će Turska dočekati Belgiju, a naravno, našem timu bi najviše odgovaralo da ta dva tima ostanu bez bodova.

S druge strane, za Srbiju je važno da gleda u svoju avliju i osvoji maksimalnih šest bodova do kraja. Ako se to ne desi, važno je da svetski i evropski šampion savlada što ubedljivije "knedličke", kao i da "crveni đavoli" slave na gostovanju Turcima.

Treba napomenuti da se dve najslabije četvrtoplasirane selekcije sele se direktno u Ligu B, dok se preostale dve u martu bore u baražu za opstanak.

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Ako rasplet na kraju odvede reprezentacije u martovski baraž za opstanak, borba za očuvanje statusa u društvu najboljih igraće se na proleće. Odmora neće biti, jer već u junu startuju novi izazovi i kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

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