Fudbal

Srbija rutinski savladala Severnu Makedoniju

Vukašin Miljković

12. 11. 2026. u 16:04

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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Severnu Makedoniju sa 2:0 u prijateljskom susretu odigranom na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.

Србија рутински савладала Северну Македонију

FOTO: FSS

Izabranici Zorana Mirkovića upisali su trijumf zahvaljujući golovima u 16. minutu i sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena.

Prvi pogodak viđen je posle lepe akcije Jovana Miloševića, koji je odličnim centaršutem pronašao Jovana Milosavljevića, a fudbaler Malmea preciznim udarcem zatresao mrežu rivala.

Konačan rezultat postavljen je u 92. minutu. Aleksa Kuljanin započeo je akciju, Đorđe Petrović i Miloš Luković odigrali su dupli pas, a fudbaler Radničkog iz Niša uspešno završio napad za 2:0.

Ovaj meč poslužio je kao deo priprema za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, čiji će domaćini narednog juna biti Srbija i Albanija.

Narednu proveru "orlići" će imati u Španiji, u utorak od 18 časova.

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