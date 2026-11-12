Fudbal

Otišao iz Zvezde za 5,5 miliona, a sada bi mogao da završi u Vest Hemu!

У. Ћ.

12. 11. 2026. u 15:47

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Odličnim partijama ove sezone privukao je pažnju doskorašnjeg premijerligaša.

Отишао из Звезде за 5,5 милиона, а сада би могао да заврши у Вест Хему!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vezista Marko Stamenić mogao bi već tokom januarskog prelaznog roka da promeni sredinu, pošto je za vezistu Svonsija zainteresovan Vest Hem, prenosi velški list „Svonsi Independent“.

Prema navodima ovog medija, londonski klub želi da pojača vezni red i spreman je da izdvoji značajno veći iznos od onog koji je Svonsi prošlog leta platio za novozelandskog reprezentativca srpskog porekla.

Interesovanje za 24-godišnjeg fudbalera pokazao je i Sautempton, ali taj klub za sada nije stupio u direktan kontakt sa rukovodstvom velškog tima.

Reprezentativac Novog Zelanda je u Svonsi stigao iz Notingem Foresta za dva miliona evra, a dobrim partijama u Čempionšipu privukao je pažnju klubova iz višeg ranga. Od početka sezone odigrao je 14 utakmica, uz prosečno 90,8 odsto uspešnih dodavanja i 65,8 odsto preciznosti kod dugih lopti.

Photo: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Njegov put na Ostrvo počeo je transferom iz Crvene zvezde u Notingem Forest u leto 2024. godine, za koji je engleski klub izdvojio 5,5 miliona evra. Ipak, Stamenić nije dobio priliku da debituje u Premijer ligi, već je prosleđen Olimpijakosu, drugom klubu u vlasništvu istog vlasnika, Evangelosa Marinakisa. Narednu sezonu proveo je na pozajmici u Atini, pre nego što je prošlog leta prešao u Svonsi.

Londonski klub ima ambicije da se vrati u Premijer ligu, nakon što je prošlog proleća ispao iz elitnog ranga engleskog fudbala, a zanimljivo je da u ovom trenutku Svonsi zauzima šesto mesto u Čempionšipu, dok su „čekićari“ deveti, sa tri boda manje.

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