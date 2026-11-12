Hapšenja i istraga

DETALJI HAPŠENJA GRADONAČELNICE SMEDEREVA I DVOJE SARADNIKA: Ovo im se krivično delo stavlja na teret

В.Н.

12. 11. 2026. u 16:15

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GRADONAČELNICA Smedereva, Jasmina Vojinović, direktor JKP Zelenilo i groblja Smederevo i načelnica Gradske uprave Smederevo, koji su privedeni tokom prepodneva, sumnjiče se za krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine iz nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu.

ДЕТАЉИ ХАПШЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СМЕДЕРЕВА И ДВОЈЕ САРАДНИКА: Ово им се кривично дело ставља на терет

Foto N. Živanović

Kako nezvanično saznajemo, njima je, na zahtev tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. 

Privedeni su, osim gradonačelnice, direktor komunalnog preduzeća, Miroslav Ilić i načelnica Gradske uprave Ivana Mitrović Stamenković.

Prema prvim saznanjima, reč je o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada na lokaciji Jelen Do u Radincu.

Foto: N. Živanović

Osnovno javno tužilaštvo je, po prijavi građana, početkom oktobra sprovelo kontrolu i otvorilo predistražni postupak čiji je ishod privođenje gradskih čelnika, saznajemo nezvanično.

Ko je Jasmina Vojinović

Jasmina Vojinović (55), članica je SNS-a i na čelu Smedereva poslednje tri godine.

- Po zvanju je nastavnik razredne nastave i zaposlena je u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Lugavčini od 1993. godine, gde i živi - piše u biografiji Jasmine Vojinović.

Odmah nakon izbora 25. oktobra grupa lokalnih opozicionih aktivista upali su u kabinet gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović zahtevajući od nje ostavku budući da nakon poraza SNS "više nema legitimitet".

Ona je to odbila, a opozicioni aktivisti su izneli iz kabineta sliku Aleksandra Vučića.

Podsetimo, nedavno su na grob majke gradonačelnice Smedereva, opozicioni aktivisti okačili balon u obliku broja 3, aludirajući na listu "Studenti pobeđuju".

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