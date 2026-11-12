DETALJI HAPŠENJA GRADONAČELNICE SMEDEREVA I DVOJE SARADNIKA: Ovo im se krivično delo stavlja na teret

GRADONAČELNICA Smedereva, Jasmina Vojinović, direktor JKP Zelenilo i groblja Smederevo i načelnica Gradske uprave Smederevo, koji su privedeni tokom prepodneva, sumnjiče se za krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine iz nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu.

Foto N. Živanović

Kako nezvanično saznajemo, njima je, na zahtev tužilaštva, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Privedeni su, osim gradonačelnice, direktor komunalnog preduzeća, Miroslav Ilić i načelnica Gradske uprave Ivana Mitrović Stamenković.

Prema prvim saznanjima, reč je o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada na lokaciji Jelen Do u Radincu.

Foto: N. Živanović

Osnovno javno tužilaštvo je, po prijavi građana, početkom oktobra sprovelo kontrolu i otvorilo predistražni postupak čiji je ishod privođenje gradskih čelnika, saznajemo nezvanično.

Ko je Jasmina Vojinović

Jasmina Vojinović (55), članica je SNS-a i na čelu Smedereva poslednje tri godine.

- Po zvanju je nastavnik razredne nastave i zaposlena je u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Lugavčini od 1993. godine, gde i živi - piše u biografiji Jasmine Vojinović.

Odmah nakon izbora 25. oktobra grupa lokalnih opozicionih aktivista upali su u kabinet gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović zahtevajući od nje ostavku budući da nakon poraza SNS "više nema legitimitet".

Ona je to odbila, a opozicioni aktivisti su izneli iz kabineta sliku Aleksandra Vučića.

Podsetimo, nedavno su na grob majke gradonačelnice Smedereva, opozicioni aktivisti okačili balon u obliku broja 3, aludirajući na listu "Studenti pobeđuju".