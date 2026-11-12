Imperator je i dalje majstor - U papučama, bez majice i sa cigarom u ruci, ali magija nije nestala (VIDEO)

Čuveni fudbaler još jednom "zapalio" društvene mreže.

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Prošle su dve decenije otkakako je legendarni Adrijano (44) žario i palio po terenima u Italiji, ali i dalje ga ljubitelji fudbala širom sveta obožavaju. Pogotovo u njegovom Brazilu, gde se svako njegovo javno pojavljivanje isprati sa velikom pažnjom.

Tako je bilo i ovog puta, pošto se slavni Imperator pojavio na ulici u rodnom Rio de Žaneiru. U šorcu i papučama, tačnije japankama, bez majice, sa cigarom u ruci, "pivskim" stomakom i naravno svojim omiljenim rekvizitom. Bez problema je žonglirao loptu na više načina, kolenima, glavom, petom, uz nekoliko finti, čime je pokazao da magija nije nestala. Njegov performans s oduševljenjem su posmatrali okupljeni na ulici, a jedan od najboljih napadača svih vremena je vidno nasmejan uživao u igri.

Inače, bivši as Flamenga, Parme i Intera od pre nekoliko godina živi u faveli Vila Kruzeiro, kako bi bio blizu porodice i prijatelja iz detinjstva. On je prodao luksuznu vilu i izvesno vreme boravio u hotelu u elitnom delu Bara da Tižuka, a potom je odlučio da se vrati tamo gde je i odrastao.

Pasan los años y Adriano no pierde la clase 🔥 Se extraña el prime del Emperador 🔝 https://t.co/8Bhl4UZMip — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 11, 2026

Levonogi bombarder nikda nije krio da ga je smrt oca Almira 2004. godine gurnula u tešku depresiju i alkoholizam, što je uticalo i na njegovu karijeru, ali i privatan život, jer se razveo. Doživeo je strmoglav pad, borio se sa mnogobrojnim psihičkim problemima, a odlučio je da definitivno 2016. napustio profesionalni fudbal.

Nakon toga su brojni mediji često spekulisali da je bankrotirao, da je povezan sa drogom i kriminalom, ali je proslavljeni golgeter to čvrsto demantovao. Objasnio je da u faveli pronalazi mir koji mu je nedostajao u Evropi, kako dane provodi šetajući bos po kraju, igrajući domine na ulici i družeći se sa komšijama i decom.

💔🇧🇷 Qué tremenda esta carta que escribió Adriano, sí El Emperador, a puño y letra, sobre su vida actual, la favela y el alcohol, a los 42 AÑOS: “Sé lo que se siente ser una promesa, incluyendo una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma. No tomo drogas, como intentan demostrar. No me gusta el crimen, aunque podría haberlo hecho. No voy a discotecas. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio. Bebo cada dos días, sí. Y los otros días también. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Me llaman Emperador. Un tipo que dejó la favela para recibir el apodo de Emperador en Europa. ¿Cómo se explica? No lo entendí hasta hoy. Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, sólo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en el cordón de la calle, recuerdo mi infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Sólo quiero estar en paz y recordar mi esencia. Veo a mi padre en cada uno de estos callejones. Por eso sigo volviendo aquí. Aquí me respetan verdaderamente. Aquí está mi historia. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Vila Cruzeiro es mi lugar”. [@TPTFootball] — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 12, 2024

Podsetimo, Brazilac je ponikao u Flamengu, a u onom snažnom Kalču se afirmisao u dresu Parme. Ipak, ubedljivo najbolje partije pružao je dok je branio boje Intera, gde je za šest i po godina odigrao 177 utakmica i postigao 74 gola, uz osvojenih osam trofeja, od čega tri šampionske titule.

Kasnije je još nastupao i za Sao Paulo, Romu, Korintijans, Atletiko Paranense i Majami junajted. Za nacionalni tim je na 48 mečeva dao 27 pogodaka, uz pehar Kupa Amerike i Kupa konfederacije.