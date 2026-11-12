Imperator je i dalje majstor - U papučama, bez majice i sa cigarom u ruci, ali magija nije nestala (VIDEO)
Čuveni fudbaler još jednom "zapalio" društvene mreže.
Prošle su dve decenije otkakako je legendarni Adrijano (44) žario i palio po terenima u Italiji, ali i dalje ga ljubitelji fudbala širom sveta obožavaju. Pogotovo u njegovom Brazilu, gde se svako njegovo javno pojavljivanje isprati sa velikom pažnjom.
Tako je bilo i ovog puta, pošto se slavni Imperator pojavio na ulici u rodnom Rio de Žaneiru. U šorcu i papučama, tačnije japankama, bez majice, sa cigarom u ruci, "pivskim" stomakom i naravno svojim omiljenim rekvizitom. Bez problema je žonglirao loptu na više načina, kolenima, glavom, petom, uz nekoliko finti, čime je pokazao da magija nije nestala. Njegov performans s oduševljenjem su posmatrali okupljeni na ulici, a jedan od najboljih napadača svih vremena je vidno nasmejan uživao u igri.
Inače, bivši as Flamenga, Parme i Intera od pre nekoliko godina živi u faveli Vila Kruzeiro, kako bi bio blizu porodice i prijatelja iz detinjstva. On je prodao luksuznu vilu i izvesno vreme boravio u hotelu u elitnom delu Bara da Tižuka, a potom je odlučio da se vrati tamo gde je i odrastao.
Levonogi bombarder nikda nije krio da ga je smrt oca Almira 2004. godine gurnula u tešku depresiju i alkoholizam, što je uticalo i na njegovu karijeru, ali i privatan život, jer se razveo. Doživeo je strmoglav pad, borio se sa mnogobrojnim psihičkim problemima, a odlučio je da definitivno 2016. napustio profesionalni fudbal.
Nakon toga su brojni mediji često spekulisali da je bankrotirao, da je povezan sa drogom i kriminalom, ali je proslavljeni golgeter to čvrsto demantovao. Objasnio je da u faveli pronalazi mir koji mu je nedostajao u Evropi, kako dane provodi šetajući bos po kraju, igrajući domine na ulici i družeći se sa komšijama i decom.
Podsetimo, Brazilac je ponikao u Flamengu, a u onom snažnom Kalču se afirmisao u dresu Parme. Ipak, ubedljivo najbolje partije pružao je dok je branio boje Intera, gde je za šest i po godina odigrao 177 utakmica i postigao 74 gola, uz osvojenih osam trofeja, od čega tri šampionske titule.
Kasnije je još nastupao i za Sao Paulo, Romu, Korintijans, Atletiko Paranense i Majami junajted. Za nacionalni tim je na 48 mečeva dao 27 pogodaka, uz pehar Kupa Amerike i Kupa konfederacije.
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