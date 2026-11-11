OD JEDNE SMESE - 4 VRSTE: Napravite slane mafine po ovom receptu, možete ih jesti uz svaki obrok (VIDEO)

OD jedne smese napravite čak 4 vrste različitih mafina koji su idealni za doručak, večeru ili užinu.

Foto: Printskrin Jutjub/ @Cookist Wow

Sastojci:

Za punjenje:

100 g kačkavalja

pola tikvice

nekoliko čeri paradajza

šaka maslina

Za testo:

4 jaja

90 ml ulja

130 g jogurta

35 g parmezana

Prstohvat soli

30 g kukuruznog skroba

260 g brašna

1 kesica praška za pecivo

Priprema mafina:

Kačkavalj i tikvice narendajte, a čeri paradajz i masline iseckajte na male komadiće.

Umutite jaja u činiji. Dodajte ulje i jogurt, tako će mafini biti mnogo mekši. Dobro promešajte da se sve sjedini. Dodajte parmezan, so, skrob i na kraju brašno sa praškom za pecivo. Nastavite da mešajte, trebalo bi da dobijete glatku i gustu smesu. Sipajte testo u kalup za mafine i na 3 mafina stavite masline, na 3 čeri, na naredna 3 kačkavalj i na poslednja 3 tikvice.

Pecite na 180°C 30 minuta. Pustite ih da se malo ohlade pre nego što ih izvadite iz kalupa.

(stvar ukusa)