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OD JEDNE SMESE - 4 VRSTE: Napravite slane mafine po ovom receptu, možete ih jesti uz svaki obrok (VIDEO)

Т. М.

11. 11. 2026. u 07:00

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OD jedne smese napravite čak 4 vrste različitih mafina koji su idealni za doručak, večeru ili užinu.

ОД ЈЕДНЕ СМЕСЕ - 4 ВРСТЕ: Направите слане мафине по овом рецепту, можете их јести уз сваки оброк (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub/ @Cookist Wow

Sastojci:

Za punjenje:

100 g kačkavalja
pola tikvice
nekoliko čeri paradajza
šaka maslina

Za testo:

4 jaja
90 ml ulja
130 g  jogurta
35 g parmezana
Prstohvat soli
30 g kukuruznog skroba
260 g brašna
1 kesica praška za pecivo

Priprema mafina:

Kačkavalj i tikvice narendajte, a čeri paradajz i masline iseckajte na male komadiće.

Umutite jaja u činiji. Dodajte ulje i jogurt, tako će mafini biti mnogo mekši. Dobro promešajte da se sve sjedini. Dodajte parmezan, so, skrob i na kraju brašno sa praškom za pecivo. Nastavite da mešajte, trebalo bi da dobijete glatku i gustu smesu. Sipajte testo u kalup za mafine i na 3 mafina stavite masline, na 3 čeri, na naredna 3 kačkavalj i na poslednja 3 tikvice.

Pecite na 180°C 30 minuta. Pustite ih da se malo ohlade pre nego što ih izvadite iz kalupa.

(stvar ukusa)

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