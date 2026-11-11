OD JEDNE SMESE - 4 VRSTE: Napravite slane mafine po ovom receptu, možete ih jesti uz svaki obrok (VIDEO)
OD jedne smese napravite čak 4 vrste različitih mafina koji su idealni za doručak, večeru ili užinu.
Sastojci:
Za punjenje:
100 g kačkavalja
pola tikvice
nekoliko čeri paradajza
šaka maslina
Za testo:
4 jaja
90 ml ulja
130 g jogurta
35 g parmezana
Prstohvat soli
30 g kukuruznog skroba
260 g brašna
1 kesica praška za pecivo
Priprema mafina:
Kačkavalj i tikvice narendajte, a čeri paradajz i masline iseckajte na male komadiće.
Umutite jaja u činiji. Dodajte ulje i jogurt, tako će mafini biti mnogo mekši. Dobro promešajte da se sve sjedini. Dodajte parmezan, so, skrob i na kraju brašno sa praškom za pecivo. Nastavite da mešajte, trebalo bi da dobijete glatku i gustu smesu. Sipajte testo u kalup za mafine i na 3 mafina stavite masline, na 3 čeri, na naredna 3 kačkavalj i na poslednja 3 tikvice.
Pecite na 180°C 30 minuta. Pustite ih da se malo ohlade pre nego što ih izvadite iz kalupa.
(stvar ukusa)
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