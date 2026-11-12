Košarka

Kopi - pejst Zvezda: Bivši košarkaš crveno-belih opet otpušten!

С.С.

12. 11. 2026. u 16:24

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Nije se proslavio ni u novom klubu.

Копи - пејст Звезда: Бивши кошаркаш црвено-белих опет отпуштен!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trabzon je raskinuo ugovor sa američkim košarkašem - Ajzeom Kenanom.

Turski klub je odlučio da otpusti doskorašnjeg igrača Crvene zvezde, posle samo dva meseca provedenih u ovoj ekipi.

Međutim, ono što čudi jeste učinak koji je iskusnio bek imao u Trabzonu. Ovaj 35 – godišnji američki as, beležio je u turskoj Superligi prosečno 10,1 poena i 1,1 asistenciju, dok je FIBA Ligi šampiona imao je još bolji bilans od 11,7 poena i dva dodavanja.

Kenan je pre dolaska u Tursku dve godine proveo u Zvezdi. U jednoj je igrao, dok je celu drugu bio povređen.

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