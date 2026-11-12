Kopi - pejst Zvezda: Bivši košarkaš crveno-belih opet otpušten!

Nije se proslavio ni u novom klubu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Trabzon je raskinuo ugovor sa američkim košarkašem - Ajzeom Kenanom.

Turski klub je odlučio da otpusti doskorašnjeg igrača Crvene zvezde, posle samo dva meseca provedenih u ovoj ekipi.

Međutim, ono što čudi jeste učinak koji je iskusnio bek imao u Trabzonu. Ovaj 35 – godišnji američki as, beležio je u turskoj Superligi prosečno 10,1 poena i 1,1 asistenciju, dok je FIBA Ligi šampiona imao je još bolji bilans od 11,7 poena i dva dodavanja.

Trabzonspor, 35 yaşındaki guardı Isaiah Canaan'ın sözleşmesini feshetti. Canaan, bu sezon ligde 7 maçta 10.1 sayı ve 1.1 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 11.7 sayı ve 2 asist ortalamaları yakalamıştı. https://t.co/rB4mPGKRrW — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 12, 2026

Kenan je pre dolaska u Tursku dve godine proveo u Zvezdi. U jednoj je igrao, dok je celu drugu bio povređen.

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