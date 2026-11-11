PRODOR HLADNOG FRONTA NAM DONOSI OBILNE PADAVINE: Stiže sneg u Srbiju, evo kada i gde će zabeleti

SVE do petka u Srbiji će biti veoma toplo. Maksimalna temperatura sutra biće iznad 20 stepeni, u petak i do čak letnjih 25-26 stepeni.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Ove vrlo visoke temperature biće i posledica južnog visinskog strujanja, ali i fenskog efekta južnog i jugozapadnog vetra.

Najtoplije biće u Podrinju, u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju i u Kolubarskom okrugu.

Znatno hlandije biće na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini gde temperatura neće preći 15 stepeni.

Zbog fenskog efekta jugozapadnog vetra, veoma toplo biće i na planinmama zapadne i jugozapadne Srbije, a na Zlatiboru i u Sjenici očekuje se i do 20 stepeni. Vrlo tople će biti i noći i jutra, uz temperature od 10 do 15 stepeni.

U petak krajem dana i tokom noći sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta sa obilnim padavinama.

Jugoistočni vetar biće u skretanju na vrlo jak severozapadni, a temperatura će biti u drastičnom padu, pojašnjava Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Temperatura će biti u naglom padu i to za čak 20 stepeni, a na višim planinama na jugu i jugozapadu Srbije kiša će preći u sneg u noći između petka i subote i u subotu ujutro.

Sneg će padati uglavnom iznad 800 - 1000 metara nadmorske visine.

I dok Zlatibor i Sjenica u petak tokom dana budu merili 20 stepeni, do subote ujutro temperatura će opasti na 0 do 2 stepena, uz susnežicu i sneg.

Drugog dana vikenda biće suvo.

Sneg će biti prolaznog karaktera, a maksimalna temperatura za vikend biće od 5 do 10 stepeni.

Usled očekivanih burih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Dakle, naglo zahlađenje koje se očekuje u petak uveče, neće doneti sneg nižim predelima Srbije i gradovima.

Prema trenutnim prognozama, nema na vidiku da se u narednih desetak dana sneg očekuje u nižim predelima Srbije i u gradovima.

(Telegraf.rs)

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