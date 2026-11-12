Atelje 212 100. izvođenje predstave „Konstelacije“

ATELjE 212 obeležava jubilej u nedelju, 15. novembra, u 20.30. scena Petar Kralj, 100. izvođenje predstave „Konstelacije“!

Foto: Boško Đorđević

Ovaj tekst savremenog engleskog pisca Nika Pejna režirala je Saša Milavić Dejvis, a u predstavi igraju Uroš Jakovljević i Ana Mandić!

Foto: Boško Đorđević

Kvantna teorija igra značajnu ulogu u ovom komadu koji je istovremeno i romantična komedija i pokazuje delovanje ove teorije u praksi, kroz odnos dvoje ljudi u paralelnim univerzumima. Roland, pčelar, na roštilju upoznaje Marijanu, koja se bavi kvantnom kosmologijom. U jednom trenutku ona objašnjava kako se teorija relativiteta koja pokriva sunce, mesec i zvezde kosi sa kvantnom mehanikom koja se bavi molekulima, kvarkovima i atomima. I razmišlja o mogućnosti paralelne egzistencije u okviru prostora koje konflikt ove dve teorije otvara. Komad istražuje slobodnu volju i ulogu slučajnosti u našim životima.

Foto: Boško Đorđević

Predstava je premijerno izvedena na sceni „Petar Kralj“ 15. aprila 2016.

Autorka scenografije je Marija Jevtić.