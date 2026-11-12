TREĆE OJT: Prilikom saslušanja Šapića nismo raspolagali dokumentacijom da je Mićić zadobila teške telesne povrede
TREĆE osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu saopštilo je danas da je, u trenutku saslušanja gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića povodom incidenta sa odbornicom Tatjanom Mićić, raspolagalo dokumentacijom da je ona prilikom incidenta zadobila lake, a ne teške povrede, te da zbog toga Šapiću nije bilo određeno zadržavanje.
Tužilaštvo u saopštenju, povodom tvrdnji pokreta Kreni-promeni ranije da je sudski veštak, koga je angažovalo tužilaštvo, potvrdio da je Šapić naneo teške telesne povrede odbornici Mićić, navelo da je Šapić saslušan četiri dana nakon incidenta, a potom, istog dana, i oštećena.
Tokom četiri časa njegovog boravka u policiji, tužilaštvo je, preko policijskih službenika koji su prikupljali dokumentaciju iz Urgentnog centra, raspolagalo podacima o lakim, a ne teškim telesnim povredama, ističe se u saopštenju tužilaštva.
Kako navode, prema tada raspoloživim podacima, nije bilo ni povređivanja sredstvom koje bi ukazivalo na gonjenje po službenoj dužnosti, zbog čega, kako dodaju, Šapiću nije određeno zadržavanje.
Iz tužilaštva ukazuju da bi, da su tada raspolagali podacima o teškim telesnim povredama, odluka bila drugačija.
-Oštećena je pregledana narednog dana oko podneva, dva sata pre zakazanog protesta ispred ovog tužilaštva, pa podaci sa tog pregleda nisu bili dostupni prilikom prvobitnog odlučivanja, navode iz tužilaštva i dodaju da je pribavljena medicinska dokumentacija i da je obavljeno veštačenje povreda.
U saopštenju je navedeno da predstoji ispitivanje još dva svedoka, kao i oštećenog I. M. u svojstvu svedoka, nakon čega će biti doneta odluka u skladu sa zakonom.
-Tužilaštvo uvek tačno obaveštava javnost, u skladu sa činjenicama kojima raspolaže u trenutku obraćanja.Tužilaštvo nikada nije određivalo zadržavanje pod bilo kakvim pritiskom, niti će to činiti, već će odluke donositi isključivo na osnovu zakona i raspoloživih dokaza. Rad javnih tužilaca podleže zakonskoj kontroli i svako ima pravo da podnese prijavu ako smatra da je postupano protivno zakonu, ističe tužilaštvo.
Pokret Kreni-promeni ranije danas je u saopštenju naveo da je sudski veštak, koga je angažovalo tužilaštvo, potvrdio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić naneo teške telesne povrede odbornici tog pokreta Tatjani Mićić 28. septembra na Bežanijskoj kosi.
Pokret Kreni-promeni tvrdi da je tužilaštvo neposredno nakon incidenta iznosilo netačne informacije o povredama odbornice, uprkos medicinskoj dokumentaciji iz Urgentnog centra.
Tanjug
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