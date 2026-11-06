Peciva i pite

HRSKAVO, SOČNO I PREUKUSNO: Rolnice sa spanaćem i sirom

Milena Tomasevic

06. 11. 2026. u 12:00

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Danas vam donosimo predlog za savršenu večeru, doručak ili posluženje za goste – rolnice od lisnatog testa punjene spanaćem, mladim sirom i kačkavaljem. Spolja zlatne i hrskave, a iznutra mekane, sočne i bogate ukusnim filom.

ХРСКАВО, СОЧНО И ПРЕУКУСНО: Ролнице са спанаћем и сиром

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr spanaća
  • 2 glavice crnog luka srednje veličine
  • 1 šoljica ulja
  • 200 gr mladog sira (lora)
  • 150 gr kačkavalja
  • 1 pakovanje lisnatog testa
  • 1 žumance
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i propržite na ulju dok ne omekša. Dodajte spanać i dinstajte oko 5 minuta, dok ne omekša. Ostavite fil da se ohladi, pa dodajte mladi sir, rendani kačkavalj, so i biber. Sve lepo promešajte. Lisnato testo razvucite i po celoj dužini ravnomerno rasporedite pripremljeni fil. Uvijte u rolat, pa isecite na tri jednaka dela. Premažite žumancetom i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno! 

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