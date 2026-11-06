HRSKAVO, SOČNO I PREUKUSNO: Rolnice sa spanaćem i sirom

Danas vam donosimo predlog za savršenu večeru, doručak ili posluženje za goste – rolnice od lisnatog testa punjene spanaćem, mladim sirom i kačkavaljem. Spolja zlatne i hrskave, a iznutra mekane, sočne i bogate ukusnim filom.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr spanaća

2 glavice crnog luka srednje veličine

1 šoljica ulja

200 gr mladog sira (lora)

150 gr kačkavalja

1 pakovanje lisnatog testa

1 žumance

so i biber po ukusu

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i propržite na ulju dok ne omekša. Dodajte spanać i dinstajte oko 5 minuta, dok ne omekša. Ostavite fil da se ohladi, pa dodajte mladi sir, rendani kačkavalj, so i biber. Sve lepo promešajte. Lisnato testo razvucite i po celoj dužini ravnomerno rasporedite pripremljeni fil. Uvijte u rolat, pa isecite na tri jednaka dela. Premažite žumancetom i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!