PUŽIĆI SA SIROM: Mirisni i mekani

Danas vam donosimo mirisne i mekane pužiće sa sirom – savršeni zalogaj za svaku priliku!

FOTO: Novosti

Pužići sa sirom i spanaćem



Sastojci



Za testo:



200 ml mleka

2 jaja

1 kašika šećera

1 kesica suvog kvasca

600 gr brašna

1 kašičica soli

100 gr putera



Za fil: 300 gr sira, 300 gr spanaća, jedno jaje



Još: žumance za premazivanje



Priprema:



U posudu sipajte 500 gr brašna i so, pa dodajte toplo mleko, kvasac, šećer, 2 jaja i sve zajedno sjedinite. Zatim dodajte omekšali puter i zamesite testo. Na kraju dodajte oko 100 gr brašna i zamesite meko i glatko testo. Testo prebacite u nauljenu činiju, pokrijte providnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi dok ne udvostruči veličinu. Na radnu površinu stavite nadošlo testo i podelite ga na 12 delova. Svaki deo formirajte u loptu i ostavite 10 minuta da odstoji. Svaku loptu razvucite oklagijom u pravougaonik, rasporedite fil od sira i spanaća i urolajte. Presecite na pola po dužini i uvijte u pužić kao što je prikazano u videu. Pužiće rasporedite u pleh obložen pek papirom. Ostavite da narastaju oko 20 minuta, premažite žumancetom, po želji pospite rendanim sirom i pecite na 200 steepni oko 15 minuta.



Prijatno!