PUŽIĆI SA SIROM: Mirisni i mekani
Danas vam donosimo mirisne i mekane pužiće sa sirom – savršeni zalogaj za svaku priliku!
Pužići sa sirom i spanaćem
Sastojci
Za testo:
200 ml mleka
2 jaja
1 kašika šećera
1 kesica suvog kvasca
600 gr brašna
1 kašičica soli
100 gr putera
Za fil: 300 gr sira, 300 gr spanaća, jedno jaje
Još: žumance za premazivanje
Priprema:
U posudu sipajte 500 gr brašna i so, pa dodajte toplo mleko, kvasac, šećer, 2 jaja i sve zajedno sjedinite. Zatim dodajte omekšali puter i zamesite testo. Na kraju dodajte oko 100 gr brašna i zamesite meko i glatko testo. Testo prebacite u nauljenu činiju, pokrijte providnom folijom i ostavite na sobnoj temperaturi dok ne udvostruči veličinu. Na radnu površinu stavite nadošlo testo i podelite ga na 12 delova. Svaki deo formirajte u loptu i ostavite 10 minuta da odstoji. Svaku loptu razvucite oklagijom u pravougaonik, rasporedite fil od sira i spanaća i urolajte. Presecite na pola po dužini i uvijte u pužić kao što je prikazano u videu. Pužiće rasporedite u pleh obložen pek papirom. Ostavite da narastaju oko 20 minuta, premažite žumancetom, po želji pospite rendanim sirom i pecite na 200 steepni oko 15 minuta.
Prijatno!
