„LAPONSKI ČELIK“ KREĆE U AKCIJU: Skoro 2.000 NATO vojnika u Finskoj, isturene snage prvi put na manevrima
KOPNENE vežbe u kojima učestvuje 1.900 pripadnika vojske, uključujući NATO brigadu formiranu u Finskoj, počinju danas u finskoj Laponiji, prenosi agencija RIA Novosti.
Vežbe pod nazivom "Laponski čelik 26" (Lapland Steel 26), odvijaće se pod komandom Jegerske brigade na severnom poligonu "Rovajarvi" i trajaće do 4. decembra. U vežbama učestvuje oko 1.900 vojnika, uključujući jedinice iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Švedske.
Kako je ranije saopštila finska vojska, "Laponski čelik 26" predstavlja prvu zajedničku obuku Jegerske brigade i multinacionalne taktičke grupe NATO-a – Isturenih kopnenih snaga (Forward Land Forces – FLF) – koja je nedavno formirana u Laponiji. Cilj ovih vežbi je unapređenje interoperabilnosti ove NATO formacije stacionirane u Finskoj.
Ovo je četvrti niz vežbi koje su ove nedelje počele finske odbrambene snage.
Prethodno su u južnoj Finskoj i Finskom zalivu počele pomorske vežbe, u kojima učestvuju američki marinci, kao i kopnene vežbe sa 2.500 vojnika i oko 500 jedinica vojne opreme. U subotu su u blizini ruske granice počeli manevri "Karelijsko koplje 26" , u kojima učestvuje oko 4.500 pripadnika vojske.
Ruski ambasador u Helsinkiju, Pavel Kuznjecov, izjavio je ranije za agenciju RIA Novosti da Finska pojačava aktivnosti obuke svojih oružanih snaga – kako u zemlji, tako i u inostranstvu – te da je proširila obim vežbi koje se održavaju u neposrednoj blizini ruske granice. Ambasador je napomenuo da će Rusija, prilikom sopstvenog vojno-političkog planiranja, uzeti u obzir nivo pretnje koju predstavlja Finska.
(rt.rs)
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