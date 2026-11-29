KRVAVA ZASEDA U PAKISTANU: Naoružani napadači izrešetali vozila sa rudarima, ubijeno 11 ljudi
NAORUŽANI napadači iz zasede su danas napali dva vozila koja su prevozila rudare uglja na jugozapadu Pakistanu i ubili 11 ljudi, nakon čega su pobegli sa mesta napada, saopštili su zvaničnici.
Napad se dogodio u oblasti Kohlu, u provinciji Belučistan, gde je poslednjih meseci zabeležen porast nasilja militantnih grupa, prenosi AP.
U toku je potraga za napadačima i njihovo hapšenje, rekao je visoki policijski zvaničnik Tajab Ikbal.
Ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Nakvi osudio je ubistva i izrazio saučešće porodicama žrtava.
Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja da bi iza njega mogla da stoji zabranjena Oslobodilačka vojska Belučistana (BLA), koju vlasti optužuju za slične napade.
Belučistan, provincija bogata naftom i mineralima, već decenijama je poprište pobune separatističkih grupa koje izvode napade na pripadnike bezbednosnih snaga i civile u nastojanju da izbore nezavisnost, navodi agencija.
U provinciji su aktivne i druge militantne grupe, uključujući zabranjeni pakistanski talibanski pokret (TTP), koji često za mete napada bira pripadnike bezbednosnih snaga u Belučistanu i drugim delovima Pakistana, prenosi Tanjug.
Preporučujemo
EKONOMSKA ISTINA ILI PROPAGANDA? Vašington tvrdi da Iran prikriva razmere krize
29. 11. 2026. u 13:24
IRAN TVRDI DA AMERIKA BEŽI OD NjEGOVIH RAKETA: Vašington traži novo uporište u Africi
29. 11. 2026. u 12:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)