NAORUŽANI napadači iz zasede su danas napali dva vozila koja su prevozila rudare uglja na jugozapadu Pakistanu i ubili 11 ljudi, nakon čega su pobegli sa mesta napada, saopštili su zvaničnici.

Foto: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Napad se dogodio u oblasti Kohlu, u provinciji Belučistan, gde je poslednjih meseci zabeležen porast nasilja militantnih grupa, prenosi AP.

U toku je potraga za napadačima i njihovo hapšenje, rekao je visoki policijski zvaničnik Tajab Ikbal.

Ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Nakvi osudio je ubistva i izrazio saučešće porodicama žrtava.

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja da bi iza njega mogla da stoji zabranjena Oslobodilačka vojska Belučistana (BLA), koju vlasti optužuju za slične napade.

Belučistan, provincija bogata naftom i mineralima, već decenijama je poprište pobune separatističkih grupa koje izvode napade na pripadnike bezbednosnih snaga i civile u nastojanju da izbore nezavisnost, navodi agencija.

U provinciji su aktivne i druge militantne grupe, uključujući zabranjeni pakistanski talibanski pokret (TTP), koji često za mete napada bira pripadnike bezbednosnih snaga u Belučistanu i drugim delovima Pakistana, prenosi Tanjug.