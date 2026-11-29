RASTE BROJ MRTVIH: Loše vesti iz Asadabada se samo nižu, sumnja se da je ovo uzrok ekplozije (VIDEO)
DESET osoba je stradalo u eksploziji u osnovnoj i nižoj srednjoj školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, dok je još 110 ranjeno, saopštili su zvaničnici dodajući da je nesreća najverovatnije povezana sa obližnjim skladištem eksploziva.
Direktor za kulturu i informisanje provincije Kunar Sami ul Hak Bajan izjavio je da prve informacije ukazuju na to da se eksplozija u školi na periferiji glavnog grada provincije Asadabada dogodila usled nemara u skladištu u kojem se čuva eksploziv koji pripada rudarskim kompanijama, prenela je Al Džazira.
Prema njegovim rečima, istraga o ovom incidentu je u toku.
Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kani saopštio je da je broj poginulih 10, a da je 110 ljudi ranjeno.
Snimci sa bolničkog odeljenja prikazuju povređenu decu, od kojih nekoliko ima zavijene glave.
Portparol pokrajinske policijske uprave u Kunaru Farid Dehkan naveo je da se eksplozija dogodila u subotu 10 časova ujutru po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser na periferiji Asadabada.
Na snimcima iz škole vidi se da se deo zgrade urušio.
(Tanjug)
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