DESET osoba je stradalo u eksploziji u osnovnoj i nižoj srednjoj školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, dok je još 110 ranjeno, saopštili su zvaničnici dodajući da je nesreća najverovatnije povezana sa obližnjim skladištem eksploziva.

Foto: Printskrin Iks @RT_com

Direktor za kulturu i informisanje provincije Kunar Sami ul Hak Bajan izjavio je da prve informacije ukazuju na to da se eksplozija u školi na periferiji glavnog grada provincije Asadabada dogodila usled nemara u skladištu u kojem se čuva eksploziv koji pripada rudarskim kompanijama, prenela je Al Džazira.

Prema njegovim rečima, istraga o ovom incidentu je u toku.

AT LEAST 6 STUDENTS KILLED IN DEADLY EXPLOSION NEAR AFGHANISTAN SCHOOL — Al Jazeera 97 more people reportedly sustain injuries following a blast that struck a house next to the middle school in Kunar province Officials say the dynamite was stored in the house for mining works https://t.co/T4CFLfgcoK — RT (@RT_com) November 28, 2026

Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Abdul Matin Kani saopštio je da je broj poginulih 10, a da je 110 ljudi ranjeno.

Snimci sa bolničkog odeljenja prikazuju povređenu decu, od kojih nekoliko ima zavijene glave.

Portparol pokrajinske policijske uprave u Kunaru Farid Dehkan naveo je da se eksplozija dogodila u subotu 10 časova ujutru po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser na periferiji Asadabada.

Na snimcima iz škole vidi se da se deo zgrade urušio.

(Tanjug)

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