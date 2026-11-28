POSLE PALJENJA KOLA U SREMSKOJ KAMENICI I BACANJA EKSPLOZIVNE NAPRAVE NA KUĆU U ČENEJU:Osumnjičenom za više krivičnih dela određen pritvor
POVODOM događaja koji su se desili u periodu od 20. - 24. novembra 2026. godine, kada su na autoplacu u Sremskoj Kamenici zapaljena dva motorna vozila i kada su na stambenu kuću u Čeneju bačene eksplozivne naprave, u kojim događajima je došlo do nastanka materijalne štete i do izazvanja opasnosti opasnost za život i telo ljudi, kao i imovinu većeg obima, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 27.11.2026. godine donelo naredbu o sprovođenje istrage protiv osumnjičenog V.P., zbog osnova sumnje da je, zajedno sa drugim NN licima, izvršio više krivičnih dela, i to: krivično delo iznuda u pokušaju i pomaganju iz člana 214 Krivičnog zakonika, krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju iz čl. 278 Krivičnog zakonika, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 Krivičnog zakonika.
Povodom navedenih događaja, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, na mestu događaja su obavljeni uviđaji, sa obe lokacije su izuzeti svi relevantni materijalni dokazi i tragova koji će biti predmet daljih veštačenja i analiza, prikupljena su obaveštenja od građana, te su preduzete i druge radnje i mere.
- Nakon identifikacije jednog od osumnjičenih, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, dana 26.11.2026. godine uhapšen je osumnjičeni V.P. i naloženo je njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedena krivična dela - navodi se u saopštenju novosadskog VJT.
Nakon što je osumnjičeni dana 27.11.2026. godine, u zakonskom roku, priveden i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, po predlogu ovog tužilaštva, sud je osumnjičenom V.P. odredio pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva i opasnosti da će ponoviti krivična dela.
- U saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nastavlja dalji rad na identifikaciji i prikupljanju dokaza i u odnosu i na druga, za sada, NN lica koja su učestvovala u ovim krivičnim delima. - navodi se u saopštenju VJT U Novom Sadu. - U toku istrage koju Više javno tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi protiv osumnjičenog V.P., preduzeće se sve potrebne dokazne radnje, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana.
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