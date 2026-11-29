DVE su institucije očuvale srpski narod, njegov istorijski i duhovni identitet tokom vekova - gusle i Crkva.

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"Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rđave reči lažući, mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas (Jevanđelje po Mateju 5:11-12, Beseda na gori)"

I obe su klevetane sa svih strana, predstavljane kao nešto nazadno, pa čak i sramotno, nedostojno "modernog čoveka". Baš kao što je Hristos i upozorio izgovarajući reči navedene u podnaslovu ovog teksta. Ali kada se te reči imaju na umu, jasno je da ono kroz šta pojedini ljudi prolaze na ovome svetu, uključujući i stradanje kroz koje je prošao Gospod, jeste zalog za Carstvo nebesko.

Onda je plata koju će upokojeni mitropolit Irinej (Bulović) dobiti zaista velika, jer je malo ljudi iz naše crkve bilo toliko klevetano koliko je za života, a nažalost i po smrti to bio on. Kada bi i samo ovo bilo mera, onda bi reči iz prokimena "blažen je put kojim danas ideš, dušo", posebno istinite bile u slučaju mitropolita Irineja. Jer bio je klevetan Hrista radi, stalno. Za episkopa eparhije bačke postavljen je na samom kraju decembra 1990, a već u martu 1991. optužen je da "manipuliše" patrijarhom srpskim Pavlom jer je ovaj, zamislite strahote, demonstrante pozvao na mir i dijalog. Umesto, valjda, na krvoproliće i sukobe.

I sa tim napadima i klevetama se nastavilo, hvala Bogu (vidite ponovo citat iz podnaslova) sve do njegovog upokojenja. I u smrti je mitropolit Irinej ostao nepogrešivo rešeto za odvajanje žita od kukolja. Dok su se jedni, koji se predstavljaju kao veliki vernici što ne izbijaju iz crkve, pitali šta treba reći, pa izabrali pagansko "slava mu" (ovo se u pravoslavlju izbegava jer potiče iz antičkog, mnogobožačkog shvatanja smrti, prema kojem pokojnik nastavlja da "živi" isključivo kroz ljudsko sećanje i slavu, a kod pravoslavnih slava pripada samo Bogu), umesto hrišćanskog "vječnaja pamjat" ili "carstvo mu nebesko", drugi beže iz sale kao đavoimani iz crkve kada se čita Jevanđelje. Ali oni su "živo ovaploćenje antičkih ideala", pa se i ovo da razumeti.

Samo treba razmisliti.

Kada Dinko Gruhonjić nekoga opiše kao "čoveka ledenog pogleda i gvozdene ruke koji iz vladičanskog dvora upravlja ne samo Crkvom, već i političkim i kulturnim životom vojvodine" i uz to je "klerofašista", jasno vam je da se radi o ispravnom čoveku izvanrednog značaja. Kada hrvatski informativni portal o njegovoj smrti izvesti pod naslovom "Odlazak Irineja Bulovića: Kako je Porfirijev duhovni otac izgubio bitku protiv kobasica i pihtija", stvari bi trebalo da su vam još jasnije. Ali čime je mitropolit Irinej zaslužio ovakvu čast?

Potresi devedesetih i dvehiljaditih izveli su ovog eruditu iz sveta knjiga i bogoslovlja i postavili ga na prvu liniju odbrane Srpske crkve, a samim tim i srpskog naroda. Od tihog naučnika postao je strpljivi obnovitelj Srpske crkve i nepopustljivi diplomata u vremenu kada su se kanonske granice pravoslavlja našle pod sve otvorenijim pritiscima. Mitropolit Irinej bio je ne samo jedan od najučenijih srpskih vladika nego i jedan od najdoslednijih branilaca kanonskog poretka SPC.

Njegovo protivljenje odlasku na Kritski sabor i naročito njegova argumentacija u ukrajinskom pitanju pokazali su da iza mirnog naučnika stoji izuzetno čvrst teološki i diplomatski um.

Zato nije čudno što su ga različiti tabori - od zilota do bogoboraca - proglašavali za ono što im je u datom trenutku odgovaralo: za jedne je bio "mračni čarobnjak Saruman", za druge mason i ekumenista, za treće ruski agent.

Nepomirljivi neprijatelji lako se ujedine kada treba ućutkati onoga ko im kvari račun. A naročito onoga ko uporno odbija da prihvati da je politička volja moćnika iznad kanona i predanja.

I tu jeste glavna stvar. Optuživali su ga za podaništvo političarima, a on je radio upravo suprotno i našu crkvu utvrdio na poziciji natpolitičnog, iznad svake vlasti, iznad svake izborne volje, političkog programa ili ideologije. Upravo na poziciji koju je i njegov učenik, patrijarh Porfirije jasno predstavio rekavši 2024. da su "partije, kako im i ime govori, deo celine, a Crkva predstavlja sabor, celinu objedinjenog naroda božijeg". "I svi će omrznuti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu (Jevanđelje po Mateju 10:22)". Mitropolit Irinej je izdržao do kraja.

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